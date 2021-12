El Chelsea, campeón de la Champions League, perdió 145,6 millones de libras (173 millones de euros) netos en el ejercicio fiscal 2020-21 debido al impacto de la pandemia, que redujo sus ingresos por venta de entradas y derechos comerciales, informó este jueves en un comunicado.

En el año financiero hasta el pasado 30 de junio, el grupo incrementó su facturación de 387,8 a 416,8 millones de libras (462,4 a 496,9 millones de euros), gracias al incremento de los ingresos por derechos televisivos en la Premier League, indica en su informe de resultados.

El club invirtió 220,8 millones de libras (263,3 millones de euros) en jugadores en 2020-21, lo que incluye la renegociación de contratos, señala.

Por otra parte, desde el 30 de junio de este año ha hecho ya tres fichajes (el delantero Romelu Lukaku, el portero Marcus Bettinelli y el centrocampista cedido por el Atlético de Madrid Saúl Ñíguez) por 109,7 millones de libras (130,8 millones de euros), y ha vendido 13 jugadores por 103,7 millones (123,6 millones de euros).

Chelsea FC PLC depende para su financiación del apoyo de Fordstam Limited, una empresa propiedad del magnate ruso y dueño del club Roman Abramovich que, según el comunicado, seguirá financiando al equipo “en el futuro”. EFE

Tuchel contesta a Lukaku

Lukaku expresó el cariño especial que siente por Inter de Milán, institución que le vendió a los ‘Blues’, y hasta manifestó el deseo de retornar. Evidentemente, las palabras del ‘9′ resonaron en la interna londinense y ya hubo respuesta: la de Thomas Tuchel, su entrenador.

“No me gusta”, abrió el técnico alemán cuando le consultaron con respecto a las declaraciones del belga. Y luego profundizó: “Para ser honesto, no me gusta porque no necesitamos ruido. Necesitamos un ambiente tranquilo y concentrado y eso no ayuda”, añadió en la conferencia previa al compromiso frente a Liverpool por la jornada 21 de la Premier League.

