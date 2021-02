Dele Alli no pasa por el mejor momento de su vida. El volante del Tottenham cuenta poco o nada para Jose Mourinho y la mayor parte de la temporada se la ha pasado en el banco de suplentes o viendo los partidos desde casa tras no ser convocado. Como si no fuese suficiente, el futbolista inglés también sufre en el aspecto sentimental luego de que su pareja, la conocida modelo Ruby Mae, terminara con la relación amorosa por la adicción del deportista al ‘Fortnite’.

Según información del diario ‘The Sun’, Mae se cansó de ver a Alli dedicarle horas de horas al famoso videojuego. Citando a una fuente del entorno de la modelo, esta quedó indignada por la actitud del jugador del Tottenham, quien vivía pegado a la pantalla de la computadora.

“Ella se hartó del estilo de vida de Dele. Se pasaba horas y horas jugando al conocido videojuego. Estaba indignada por su comportamiento”, le confesó al diario ‘The Sun’ uno de los mejores amigos de Ruby. Fue así como la inglesa le puso fin a una relación amorosa de cinco años.

Ruby Mae decidió terminar con Alli un día antes de San Valentín.

Tal como apunta la citada fuente, los problemas entre Alli y Mae por el ‘Fortnite’ se hicieron más evidentes desde inicios de 2021. Hasta que un día antes de San Valentín, la modelo decidió romper con el futbolista y no precisamente en los mejores términos.

“Su relación ha sido turbulenta, pero sintió que todo debió terminar. Ella se encuentra muy triste y estaba harta, por lo que optó por hacer las maletas e irse”, agregaron desde el entorno de Ruby Mae.

Ni en el juego ni en el amor

Lamentablemente para los intereses de Dele Alli, su nombre no figura en la lista de indiscutibles de Jose Mourinho. En lo que va de la Premier League, el inglés apenas ha jugado ocho partidos y no ha hecho goles. Respecto a la FA Cup y Copa de la Liga, la situación no cambia mucho.





