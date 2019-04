Malas noticias para Emery: el Arsenal pierde a uno de sus jugadores para el resto de temporada

El centrocampista español del Arsenal Denis Suárez se perderá lo que resta de temporada después de haber sufrido una lesión en la ingle, anunció el propio jugador este lunes.



Suárez apenas ha participado en seis partidos con los 'Gunners' desde su llegada en enero en calidad de cedido por el FC Barcelona.



"Hoy quiero que sepáis que no volveré a jugar esta temporada. Unos problemas en el pubis han complicado mi trabajo", explicó el jugador en las redes sociales.



"Tras varias consultas médicas, la conclusión es que no puedo seguir forzando más y he comenzado un tratamiento que es incompatible con la competición", añadió.



La última aparición de Denis Suárez con el Arsenal fue en la victoria contra el Manchester United en marzo, aunque los problemas en el pubis se remontan al duelo de la Europa League ante el BATE en febrero.



Su contrato con el Barça expira en 2021, aunque el conjunto londinense tiene una opción de compra.



"Siento que todo este esfuerzo y sacrificio que hice por venir al Arsenal no ha tenido el fruto esperado y no podéis imaginar la rabia que siento, pero la salud es lo primero", se disculpó Suárez.



Denis Suárez ya estuvo a las órdenes de Unai Emery en el Sevilla, en una cesión en la temporada 2014-2015. AFP

