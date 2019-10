¡Estallido vital! Xhaka se encaró con la afición tras ser sustituido en el empate Arsenal [VIDEO]

Arsenal desperdició una ventaja de dos goles ante el Crystal Palace , que salió del Emirates Stadium con un empate (2-2) y al borde de la zona europea, a un punto del conjunto del español Unai Emery, incapaz de evitar su segundo tropiezo seguido y que ve peligrar su posición en puestos de Liga Europa.



Pero el empate no fue el único problema de los 'Gunners', que a día de hoy tienen a mal llevar su relación con los aficionados y Granit Xhaka lo escenificó cuando fue sustituido en la segunda parte.



El suizo capitán del Arsenal, fue pifiado por los hinchas, y lejos de no hacer caso o amedrentarse, decidió responderles haciendo aspavientos y llevándose las manos a las orejas.



Pero ahí no quedó todo, pues una vez fuera del césped, el centrocampista, que le negó el saludo a Emery, se quitó la camiseta, la arrojó y se marchó directamente a los vestuarios.



Granit Xhaka reaccionó a las pifias de los hinchas al ser cambiado y tiró su camiseta.

No pudo conservar la ventaja

Los 'gunners' tuvieron un inicio fulgurante, pero se desinflaron. Advertidos tras el revés sufrido en Sheffield el pasado fin de semana, buscaron el triunfo desde el principio.



A los nueve minutos, el Arsenal ya contaba con dos goles de ventaja, anotados por el griego Sokratis y por el brasileño David Luiz.

​

El Crystal Palace, que afrontó el choque tras la derrota frente el Manchester City, regresó al partido gracias a un penal cometido sobre Wilfried Zaha y que transformó el serbio Luka Milivojevic a la media hora.



La visita creció y logró el empate en el minuto 52, cuando James McArthur envió un centro bombeado al área que fue aprovechado por Jordan Ayew, que de cabeza batió al alemán Bernd Leno.



Los 'gunners' se alejan de la Champions y quedan a cuatro puntos del Chelsea y el Leicester, cuarto y tercero, respectivamente.

