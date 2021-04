Jose Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo ha demostrado en el banquillo de cada equipo que le ha tocado dirigir. Sin embargo, lo que tiene de bueno, lo tiene de polémico. Cada cierto tiempo, el portugués entra en dimes y diretes con otros técnicos o jugadores, como recientemente ha ocurrido con Paul Pogba, a quien ha respondido con dureza luego de que el volante del Manchester United lo criticara por su forma de gestionar el vestuario.

“Me importa un bledo lo que diga Pogba”, dijo Mourinho sobre las comparaciones que hizo el futbolista francés entre su extécnico en el Manchester United y Ole Gunnar Solskjaer. Para el exjugador de Juventus, el noruego trata mejor a sus jugadores que el popular ‘The Special One’.

“Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría nunca contra los jugadores. Quizás Ole no nos elegiría, pero no nos dejaría de lado como si ya no existiéramos. Esa es la diferencia entre Mourinho y Ole. Una vez tuve una gran relación con Mou, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sé lo que pasó pero se acabó. Eso es lo extraño que tuve con él y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé”, dijo Pogba recientemente.

También contra Solskjaer

“Si mi hijo se queda en el suelo durante tres minutos y necesita que sus diez compañeros le ayuden a levantarse, les puedo decir que no tendrá nada para comer”, dijo el DT del Manchester United sobre Heung-Min Son y no tardó en encontrar una contundente respuesta del técnico del Tottenham.

“Estoy muy, muy sorprendido de que después de los comentarios que Ole hizo sobre Son no me preguntes al respecto. Solo quiero decir que Son tiene mucha suerte de que su padre sea mejor persona que Ole, porque creo que un padre, yo soy un padre, siempre tiene que alimentar a tus hijos, no importa lo que hagan”, dijo el portugués.





