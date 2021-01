Jose Mourinho tuvo un gesto emocionante la semana pasada con Sergio Reguilón. El futbolista publicó en redes sociales una fotografía de una pieza de cerdo que le entregó el entrenador del Tottenham como regalo por fiestas. La imagen se convirtió en viral y rápidamente dio la vuelta al mundo.

“El día de Navidad, que sabe que estoy solo. Llegamos a entrenar el día 25 a las 3 y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado ya. Me dijo: ‘sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena, y cenas bien’”, contó Reguilón para AS.

Hoy, dos de enero, las cosas cambiaron. La relación entre el entrenador y el defensor se desgastó luego que este sea encontrado de fiesta junto a otros futbolistas como Erik Lamela y Giovanni Lo Celso.

Luego de observar la fotografía de todos de fiesta en la que no se cumple con el distanciamiento social que exige el gobierno británico, la institución londinense reveló que tomará medidas disciplinarias sobre sus futbolistas.

“Nos sentimos decepcionados porque damos a los jugadores toda la educación, todas las condiciones... Por supuesto que no estamos contentos. Ha sido una sorpresa negativa para nosotros. Le regalé a Reguilón un cochinillo porque me dijeron que iba a pasar las navidades solo. Como pudimos ver, no estuvo solo”, dijo José Mourinho.

Tottenham publicó un comunicado en el que revelaba que se encontraban “extremadamente decepcionados y condenaban rotundamente esta imagen en la que se ve a los jugadores junto con familiares y amigos juntos en Navidad”. En los próximos días se anunciarán sanciones.





