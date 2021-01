En los últimos meses, la Premier League se vio atacada por el COVID-19 y preocupó a más de uno. Partidos como el Tottenham vs. Fulham de fines de diciembre, no se disputó por los casos positivos en los planteles. No se quiso poner en juego la salud de los futbolistas. Ahora, en tiempos en los que inició la vacunación para contrarrestar la enfermedad, salió la pregunta: ¿los jugadores deben ser vacunados de inmediato?

José Mourinho, entrenador de los ‘Spurs’, salió a los medios antes de enfrentar al Wyccombe y dio su opinión sobre la posibilidad de vacunar a los deportistas como prioridad.

“No estoy de acuerdo en que seamos de los primeros en recibir la vacuna. Quizás es sorprendente, quizás haya gente en desacuerdo, pero no lo haría. Hay mucha gente en mayor peligro que nosotros y sobre todo los jóvenes futbolistas”, dijo ‘Mou’.

“Siento que la gente que está en primera línea todos los días, como el personal sanitario, gente mayor, por supuesto, deberían tener esa prioridad. Pero solo es mi opinión”, añadió Mourinho en sala de prensa.

Después de fallar un montón de ocasiones, con indudables méritos para haber resuelto antes el partido, el Tottenham encontró el premio a su ofensiva en la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra frente al Wycombe con el 1-2 de Harry Winks en el minuto 86, el 1-3 y el 1-4 de Tanguy Ndombele y la clasificación a octavos de final, en los que jugará con el Everton.

