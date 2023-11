La tormenta que envuelve al Everton no solo se manifiesta en la pérdida de diez puntos por violar las reglas de beneficios y sostenibilidad de la Premier League, sino que ahora se intensifica con el riesgo inminente de una fuga de jugadores estelares en el mercado de fichajes de invierno (enero 2024). La ‘limpia’ de puntos ha sumido al club en la zona de descenso, y las secuelas podrían extenderse a la pérdida de piezas clave en el equipo, según informa este sábado el diario inglés The Sun, un día después de que los ‘Toffees’ pasarán de los 14 a solo 4 unidades en la tabla de posiciones.

La difícil situación en la que se encuentra el Everton ha disparado las alarmas en Goodison Park, ya que se especula sobre la posible marcha de hasta siete jugadores destacados. La incertidumbre y la amenaza de un descenso acentúan el temor de que los futbolistas busquen un destino más prometedor y alejado de la lucha por la permanencia en la Premier League.

Según The Sun, los nombres que podrían estar considerando una fuga son el portero Jordan Pickford (29), el prolífico delantero Dominic Calvert-Lewin, el talentoso extremo Dwight Mcneil (23), el prometedor centrocampista Amadou Onana (22), y los sólidos defensores Jarrad Branthwaite (21), James Tarkowski (30) y Vitaliy Mikolenko (24).

La crisis financiera y deportiva que enfrenta el Everton después de la sanción impuesta por la Premier League pone al club en una situación precaria para retener a sus jugadores más valiosos. La perspectiva de jugar en una categoría inferior y lidiar con las repercusiones de la penalización podría ser un factor determinante para que los futbolistas busquen irse.

La figura del entrenador Sean Dyche también se encuentra bajo escrutinio, ya que su capacidad para retener y motivar al talento del equipo será crucial en los próximos meses. La dirección del Everton enfrenta la difícil tarea de equilibrar la necesidad de reforzar el equipo para la lucha contra el descenso, al mismo tiempo que evita una fuga masiva de jugadores.





¿Por qué Everton perdió 10 puntos en la Premier League?





Tras las investigaciones llevadas a cabo, se determinó que el club de Merseyside violó las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League durante la temporada 2021/22. Esta es la mayor sanción jamás impuesta a un club en el futbol inglés por faltar a los reglamentos financieros, conocidos como PSR, siglas de ‘Profitability and Sustainability Rules’ (Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad).

Según el reglamento de la Premier League, todos los clubes se evalúan anualmente en cuanto al cumplimiento de las PSR. La conformidad con las reglas se evalúa en base a un cálculo resultante del agregado de ganancias (considerando el valor bruto, antes de impuestos) durante el período.





El Everton no gana la Premier League desde la temporada 1986-87. (Foto: Getty Images)





La respuesta del Everton





El Everton aseguró estar “en shock” y “decepcionado” por la decisión de la comisión independiente de la Premier League de sancionarles con diez puntos por irregularidades financieras y apunta al Manchester City, que habría cometido las mismas infracciones que los ‘Toffees’.

“El Everton está en shock y decepcionado por la decisión de la comisión de la Premier League. El club cree que la comisión ha impuesto una sanción deportiva injusta y claramente desproporcionada. El club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League”, dijo el club en un comunicado.

“El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente con la información que ha dado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El club no reconoce el veredicto de que no ha actuado con buena fe y no entiende que esto se haya utilizado como acusación por parte de la Premier League durante el procedimiento. La dureza y la severidad de la sanción no es un justo y razonable reflejo de las pruebas dadas”.

“El club seguirá con gran atención las decisiones que se tomen en otros casos relativos a las normas de sostenibilidades y beneficios de la Premier League”, apuntó el Everton.





Everton apelará la decisión de la Premier League de quitarle 10 puntos. (Foto: EFE)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR