Al ucraniano Andriy Yarmolenko, delantero del West Ham, se le agolparon las emociones en el estadio de Londres, donde se erigió en protagonista por su participación decisiva en la victoria ante el Aston Villa (2-1) y por la tensión acumulada por la situación de su país por la invasión de Rusia.

El jugador del West Ham apareció en el terreno de juego en los primeros minutos de la segunda parte, en el 52. Sustituyó al jamaicano Michail Antonio.

El duelo estaba atascado para el cuadro de David Moyes, que no encontraba la forma de romper el orden del Aston Villa.

El gran momento del futbolista ucraniano llegó en el minuto 70, cuando recibió un pase del argelino Said Benrahma y desde el punto de penalti batió al argentino Emiliano Martínez.

Su tanto alivió al equipo londinense. Yarmolenko marcó, no aguantó la emoción, fue a un lateral del campo y se puso de rodillas, miró al cielo y rompió a llorar. Asimismo, se cubrió el rostro con las manos mientras gran parte de sus compañeros le abrazaban.

Fue el primer gol del ucraniano en lo que va de temporada. Un gol que celebró de forma especial y con el que encontró desahogo por todo lo que su país vive por la invasión de Rusia. El futbolista recibió el jugador el calor de la grada del estadio de Londres y el cariño de sus compañeros.

Cargó contra el capitán ruso

Por otro lado, el ucraniano cuestionó a sus colegas rusos por mantenerse en silencio y no cuestionar el ataque contra Ucrania. “Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué están sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país matan gente, matan mujeres, matan madres, matan a nuestros hijos. Pero no dices nada, no hiciste ningún comentario...”, expresó.

En la misma línea, el hombre de West Ham añadió: “Por favor, dime qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país. Los conozco a muchos y todos me decían: ‘No debe ser así y que su presidente está actuando mal’. Entonces, muchachos, ustedes que tienen influencia en la gente, demuéstrenlo. Se lo pido. ¡Por favor!”, sostuvo en un video que circula en las redes sociales.





