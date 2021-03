Liverpool se encuentra sumido en una profunda crisis de resultados. De los últimos siete partidos en Premier League, los ‘Reds’ han perdido cinco. Semejantes números comprometen su clasificación a la próxima Champions, aunque según Michael Owen, histórico futbolista en el club inglés, no es el único lío que afecta a la plantilla. Mohamed Salah y Sadio Mané serían parte del problema ya que se encuentran en la lucha por el título de goleador del campeonato.

En declaraciones a ‘Optus Sport’, el también exjugador del Real Madrid afirmó que Mané no está jugando limpio porque evita que le hagan penales que Salah ejecutaría al instante al ser el designado por Jürgen Klopp. Para Mo’, cada penalti es una chance para seguir como goleador de la Premier, por lo que su compañero quiere evitarlo.

“No me puedo creer que no se haya ido al suelo, y no es que esté diciendo que tenga que hacerlo”, dijo Owen sobre una entrada dentro del área de Christensen sobre Mané el último jueves en el Liverpool vs. Chelsea en Anfield Road.

“Quizás pensó que podía hacer algo más después de ese primer toque, ya le pasó la semana pasada ante el Sheffield. Me pregunto, y quizás sean pensamientos tortuosos que se arrastran por mi cabeza, si, al ser Salah el lanzador de penaltis, Mané no ha pensado que quizás él pueda marcar en vez de dejar que su compañero anote de nuevo”, agregó.

Michael Owen se refirió a la disputa entre Salah y Mané en el Liverpool.

Para Michael Owen, que Salah y Mané se peleen temporada a temporada la Bota de Oro se ha convertido en una competencia insana que al final termina perjudicando al club de Anfield.

“Puede que sea una teoría un poco loca, pero dada la naturaleza competitiva que tienen ambos... Ya hemos visto en otras ocasiones que no se pasan el balón. Lo que tenemos ante nosotros es una muestra de egoísmo y de mal comportamiento. En otras ocasiones hemos visto a Mané irse al suelo en situaciones como la de hoy (jueves). No lo hizo en dos partidos seguidos y es raro”, explicó.





