La Premier League destaca por la constelación de jugadores que reúne en un solo país y por la alta competencia que demuestran sus clubes en el plano nacional e internacional. Es más, podemos decir que allí se encuentran las instituciones más poderosas en el mundo del fútbol como Manchester City , Chelsea , Manchester United , cuyos dueños son familias millonarias peleándose por quién pone más millones sobre la mesa por un jugador. Sin embargo, en los últimos años, esta liga también ha adolecido de un problema del que no logra sacudirse: los escándalos sexuales.

El caso más reciente es el de Mason Greenwood, delantero del Manchester United, quien hizo noticia en la Premier League al ser denunciado por su pareja de agresión, violación sexual y amenazas de muerte. La novia del futbolista publicó imágenes en sus redes sociales en las que aparece golpeada, maltratada y con el rostro ensangrentado. Eso generó el rechazo total de todas las partes hacia el jugador de 20 años, quien pasó tres días en la cárcel y tuvo que pagar una elevada fianza para salir en libertad.

Actualmente, el futbolista se encuentra suspendido de los ‘Diablos Rojos’ sin recibir sueldo, ha sido vetado de la selección inglesa por el técnico Gareth Southgate, distintas marcas le han retirado los patrocinios publicitarios y permanece aislado en su casa. Es más, según el diario inglés The Sun, ha contratado un muro de seguridad para que lo proteja las 24 horas del día ante las constantes amenazas que recibe por parte de sujetos desconocidos. Su futuro, ahora, es un misterio.

No obstante, no es la primera vez que Greenwood resalta por temas extradeportivos. En setiembre del 2020 fue expulsado de la concentración de Inglaterra junto a Phil Foden, del Manchester City, por permitir el ingreso de dos mujeres al hotel en el que se hospedaba. El equipo de los ‘Tres Leones’ se alistaba para jugar ante Dinamarca por la Liga de Naciones; pero el atacante rompió los protocolos de COVID-19 y fue separado. Luego pidió disculpas mediante un comunicado. “Ahora he tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que ha ocurrido y solo puedo pedir disculpas a todo el mundo por la vergüenza que he causado”, dijo en ese entonces.

Mendy y la mancha en la Premier League

Benjamin Mendy, jugador del Manchester City, es otro de los que están en este saco de infamia. El francés fue detenido el 26 de agosto del año pasado por estar implicado en ocho delitos de violación sexual y un caso de agresión, los cuales se habrían producido entre octubre del 2020 y agosto del 2021. Fue llevado a la cárcel en aquella ocasión y pasó allí 134 días en la sombra, hasta el 7 de enero de este año, cuando fue puesto en libertad por un juez tras pagar su fianza.

En la actualidad, está vetado del club, sin recibir sueldo ni entrenarse. Además, ha sido rechazado por los directivos, comando técnico y compañeros de equipo; y está a la espera de que su juicio empiece el 25 de julio para definir su futuro. Sin embargo, medios internacionales aseguran que su carrera está completamente truncada y que Manchester City está decidido a rescindirle contrato. En su momento, el cuadro inglés llegó a pagar 60 millones de euros por el fichaje del francés en 2017 y un año después se coronó campeón mundial con ‘Les Bleus’ en Rusia.

Hudson-Odoi, Dele Alli y otros protagonistas

No obstante, el historial de escándalos en la Premier League no acaba allí. En mayo del 2020, Callum Hudson-Odoi, que milita en las filas del Chelsea, contactó a una mujer para que le hiciera compañía en su casa, a pesar de eso significaba romper la cuarentena en Reino Unido. Según los tabloides británicos, el jugador le pidió a la mujer que llegara a su domicilio en lencería. Algo similar ocurrió con Kyle Walker, jugador del Manchester City, quien contactó dos damas de compañía en su casa. Luego pidió perdón por “decepcionar” a los hinchas del club y a su familia.

En febrero del 2018, Dele Alli acaparó la atención al ser grabado mientras mantenía relaciones sexuales con una mujer. El escándalo corrió como la pólvora y el video se hizo viral en redes sociales. Al parecer, la chica era su pareja; pero el jugador decidió emprender acciones legales contra quienes filtraron las imágenes.

En 2015, Leicester City anunció el despido de tres futbolistas (Tom Hopper, Adam Smith y James Pearson, hijo del entonces técnico Nigel Pearson) por un cuestionado video sexual que protagonizaron durante una gira del equipo en Tailandia. En la grabación se puede apreciar a los jugadores realizando comentarios racistas y agrediendo verbalmente a tres tailandesas con las que habían tenido sexo en un hotel de Bangkok.

Otros escándalos y casos de racismo

Si ampliamos el panorama, los escándalos en la Premier League transcienden al plano racial. Uno de los casos más recordados ocurrió en julio del 2021, luego de que Inglaterra perdiera en penales la final de la Eurocopa ante Italia, en Wembley. Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, quienes erraron sus disparos, fueron atacados en redes sociales con comentarios racistas por parte de desadaptados.

El técnico Gareth Southgate calificó los ataques como “imperdonables” y hasta el príncipe William afirmó sentirse “enfermo” por los abusos a los que se tuvieron que enfrentar los jugadores de la selección inglesa.

En la misma línea, Paul Pogba, Tammy Abraham, Sadio Mané, entre otros grandes futbolistas, también fueron insultados con comentarios racistas, mientras se encontraban en el campo de juego, por lo que iniciaron distintas campañas de concientización en rechazo a este problema social.

Y el último escándalo en ser noticia en el fútbol inglés fue el protagonizado por Kurt Zouma, del West Ham, quien pateó y abofeteó a su gato en su propia casa. La grabación se hizo viral en redes sociales y causó el rechazo de la comunidad inglesa. El jugador pidió disculpas en un comunicado, pero igual será sometido a una investigación de su club. En Inglaterra, el tema parece de nunca acabar.





