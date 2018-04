Una tragedia familiar, que puede traer un verdadero dolor de cabeza. Romelu Lukaku , estrella del Manchester United , ha recibido una mala noticia en las últimas horas, tal como reportan medios ingleses. Mientras el delantero belga sigue marcando goles con los ‘Red Devils’, a nivel familiar parece que las buenas acciones no les acompañan a él como al resto de sus integrantes.



Romelu Lukaku se ha enterado que su primo Nathan Ivo Kavuanda, miembro de un exitoso grupo belga de hip hop, ZwartWerk, ha sido condenado a cinco años de prisión por un presunto delito de violación, el cual dice él ser inocente.



De acuerdo a una información del diario 'The Sun', Lukaku quedó en estado de shock cuando recibió esta noticia de la que es protagonista su primo. Según ello, el primo de Lukaku ha sido condenado por cinco años de cárcel por violación por la justicia andorrana. Le acusan de una presunta violación a una joven durante unas vacaciones en aquel país.



La prensa belga, de la que se ha hecho eco 'The Sun', informa que los hechos ahora juzgados se produjeron en febrero de 2017 cuando Nathan invitó a un grupo de mujeres al hotel. Una estudiante belga denunció que había tenido relaciones sexuales consentidas con uno de los componentes del grupo de hip hop, ZwartWerk, pero que luego fue violada por otro de los componentes. De hecho, habrá eco de la noticia en los próximos días.