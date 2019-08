¿'Mou' tenía razón? El equipo 'B' del City sí podría ganar la Premier League

Volvió la Premier League y con ella las predicciones para una nueva temporada en Inglaterra. El dominio del Manchester City en los últimos dos años roza la perfección (sumó 195 puntos entre la 2017/18 y 2018/19) y las casas de apuestas ya lo apuntan como el gran favorito para ganar la tercera al hilo. Incluso José Mourinho, exentrenador del Manchester United y Chelsea, lo tiene más o menos claro.

El portugués que está sin equipo sabe lo que es ganar la liga inglesa y para ello, además de tener una buena gestión del equipo, tienes que tener una grandiosa plantilla. “¿Los candidatos? El City, Liverpool, Tottenham y el equipo ‘B’ del City”, señaló ‘Mou’ con su particular sentido del humor, pero algo de razón tiene.

Esto fue lo que dijo José Mourinho en Sky Sports. (Captura y vídeo: Sky Sports)

Los ‘Citizens’ no solo son campeones por tener a un entrenador como Pep Guardiola, sino también por el espléndido trabajo de la dirección deportiva, que ha podido traer al cuadro de Etihad a los mejores jugadores del mundo (bueno, no a Messi ni a Cristiano Ronaldo). De esa manera, el técnico catalán tiene de dónde escoger y la opción de rotar sin bajar del todo el nivel.

El once ideal que parece haber encontrado el equipo está conformado por Ederson en el arco; Walker, Stones (tras la salida de Kompany), Laporte y Mendy (cuando no está lesionado) en la defensa. Rodri, De Bruyne y David Silva conforman el triángulo en el mediocampo; mientras que Bernardo Silva, Agüero y Raheem Sterling se complementan en la delantera. Una alineación titular que solo se puede comparar con la del FC Barcelona, Real Madrid o PSG.

El Manchester City ya logró el primer título del año: la Community Shield ante el Liverpool. (Video: ESPN2)

Pero si pensamos en el equipo suplente, no hay ningún hincha al que no le gustase tener una plantilla que pelee por todo con esos nombres. Vamos a repasarla. Claudio Bravo en el arco; Joao Cancelo, Nicolás Otamendi, Eric García (de la cantera) y Angeliño conforman la defensa. Más adelante, Fernandinho, Ilkay Gundogan y Phil Foden marcan la pauta en el mediocampo para que Riyad Mahrez, Gabriel Jesus y Leroy Sané metan todos los goles. ¿Sorprende, no?

Y es que los nombres, que ya son de jugadores contrastados, se confirman con el valor de mercado de un once que no es el que ha convencido del todo a Pep para ser el titular. Según Transfermarkt, el equipo ‘B’ del City vale 415.5 millones de euros, cifra que casi dobla al equipo ‘B’ de su más cercano perseguidor (Liverpool) que llega a los 237.5 millones e incluso es menor a equipos que están fuera del top-6 como el West Ham (242 millones de euros) o el Everton (328 millones de euros).

Manchester City Manchester City ganó 5-0 en su debut en la Premier League frente al West Ham (Getty)

Las estadísticas también cuentan

En el fútbol, como es obvio, los goles son los que marcan la diferencia y dan tres puntos. Por eso es inevitable comparar a los tres delanteros ‘suplentes’ del Manchester City con el resto de tridentes goleadores en equipos competitivos del deporte rey en las islas británicas.

Indudablemente, la titular de los ‘reds’ con Salah, Firmino y Mané es inalcanzable. Entre los tres participaron en 71 anotaciones (entre goles y asistencias) y fueron el gran argumento competitivo de Jurgen Klopp para competir de igual a igual ante los ‘citizens’ en una liga donde ambos casi llegan a los 100 puntos.

Salah anotó el 2-0 del Liverpool contra Norwich por la Premier League. (NBC)

El Arsenal, por su lado, contó con 58 participaciones entre Aubameyang, Lacazette y Mkhitaryan; mientras que el Chelsea hizo lo propio 49 veces con Eden Hazard, Pedro y sorprendentemente Loftus-Cheek. En Manchester, el United llegó a un tridente ofensivo que funcionó con gol en 50 oportunidades entre Pogba, Lukaku y Rashford. Todos ellos, como se entiende, siendo titulares en sus respectivos cuadros.

Del otro lado de Manchester, Sané, Mahrez y Gabriel Jesus tuvieron influencia en 41 goles del equipo de Pep Guardiola, igualando a la ofensiva del Leicester, que con Vardy, Maddison y Gray alcanzaron la cifra exacta. El Wolves –primer equipo clasificado tras el top 6 y con ticket para la Europa League– solo sumó dos goles más que el tridente ‘mancuniano’ entre Raúl Jiménez, Jota y Doherty.

Leroy Sané llegó al Manchester City desde el Schalke 04. (Getty) Leroy Sané se lesionó la rodilla y se perderá seis meses de temporada. (Getty)

Bueno, los números son los que terminan marcando la clasificación en 38 fechas y los del equipo ‘B’ del conjunto de Pep Guardiola estarían bien para cualquier otro equipo que no sea el ‘A’ de los ‘citizens’. Quizás Mourinho tenga razón y el cuadro ‘skyblue’ podría consagrarse campeón (o por lo menos pelearla) con un equipo conformado por jugadores que, en la temporada real, pasan más tiempo en el banquillo.

