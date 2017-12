Harry Kane se ganó las cámaras luego de desplazar a Lionel Messi como el goleador del año. Las 56 dianas que anotó el inglés le bastaron para reafirmar su título de mejor delantero del año, muy por encima de Karim Benzema, Álvaro Morata, entre otros.

Era obvio que las ofertas que alguna vez llegaron al Tottenham se triplicaran luego de haber conseguido este galardón. Uno de los firmes candidatos a llevarse al atacante fue el Real Madrid, quien ya le habría preparado una oferta formal al 'Hurrikane'.

Entre todos los rumores, Mauricio Pochettino salió a hablar y esclarecer la situación de Harry Kane, delantero pretendido por el Real Madrid. El argentino fue tajante en su declaración, 'cerrándole' así la puerta al cuadro merengue.

"Pienso que no tiene precio porque le queremos aquí. No, ciertamente no tiene precio. Podemos hablar de muchas cosas, pero sería un hablar por hablar porque es imposible fijarle un valor", espetó el estratega argentino cuando le consultaron sobre el precio de Harry Kane.

Cuando se empezó a hablar de los 200 millones de euros que costaría el pase de Kane, el argentino fue claro, dejando así sin opción la salida del atacante inglés de los 'spurs'.