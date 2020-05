Solo tendrá que cruzar Stamford Bridge para continuar su carrera. El futuro de Willian seguirá en Londres pero ya no en el Chelsea, sino en el Tottenham, donde lo espera José Mourinho, su extécnico, con quien ya se habría reunido en secreto para concretar el traspaso.

Según adelanta la prensa inglesa, Willian, que acaba contrato con los 'Blues' en junio saldrá libre y ya tiene todo listo para trabajar nuevamente bajo las órdenes del entrenador luso, con quien coincidió en el Chelsea entre 2013 y 2015.

“Hablamos a veces, pero, en lo relativo a los traspasos, me respeta mucho y lo deja estar”, dijo en alguna oportunidad Willian de sus charlas con el portugués.

Esa buena relación que forjaron esos años aún se mantiene y el brasileño no tiene intenciones de dejar Londres, como ya lo ha dicho en otra ocasión.

"Me gusta Londres y a mi familia también le gusta (..) No sé a qué club voy o si me quedo aquí en el Chelsea o si me voy a otro club de Londres o si me voy de Inglaterra, eso es algo que no sé", reconoció hace algún tiempo ya el extremo.

Y tal parece que su deseo y el de su familia de continuar en Londres se cumplirá.

