Cualquier cosa puede pasar. Everton y la empresa SportPesa, patrocinador principal del club, acordaron la rescisión del contrato que les unía. Sin embargo, la institución de la Premier League tiene una oferta importante proveniente de la compañía de cannabis Swissx, cuyo propietario es el legendario boxeador Mike Tyson.

El director ejecutivo de la compañía, Alki David, ha brindado detalles de las conversaciones que mantiene con el conjunto de Merseyside para convertirle en el primero que tendría un sponsor procedente de este rubro.

“Estamos comprometidos con el Everton para hacernos cargo de su camiseta”, declaró el griego David al portal Insider.com y, al mismo tiempo, aseguró que “mantiene la puerta abierta” para negociar con el Barcelona, aunque el club español desmintió esta posibilidad.

Siguiendo con el tema de los ‘Toffees’, el socio de Mike Tyson manifestó que desde la entidad inglesa “se pusieron en contacto conmigo y ya me han ofrecido diseños con todo el logotipo de Swissx en azul, algo que no me gusta, pero se verá bien”.

“Cuando llegué por primera vez a Inglaterra, todos apoyaban al Manchester United y al Liverpool, y todos iban de rojo. Me gustó el azul y me gustó el escudo, así que seleccioné al Everton para apoyarlo. Es una especie de mística”, explicó.

¿Qué es Swissx?

La empresa es propiedad de Mike Tyson y el multimillonario Alki David. Este último aclaró en la BBC que el productor que ofrecen “no es una marca de marihuana”, pero sí es útil para el servicio de la salud.

“La UFC (Ultimate Fighting Championship) y otras ligas deportivas importantes lo aceptan”, aseguró Alki David en la misma entrevista para referirse a Swissx, que se acerca al fútbol gracias al Everton.