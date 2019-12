Sadio Mané se convirtió en uno de los hombres más importantes del Liverpool la temporada pasada. 49 partidos como titular y 26 goles hicieron que Jurgen Klopp confíe en él y lo coloque siempre como una de sus principales armas de ataque junto a Mohamed Salah.

Este lunes, fue la premiación del Balón de Oro. Lionel Messi se coronó en París superando al senegalés y otros 29 nombres. La distinción para el argentino es más que meritoria, pero para muchos, si era para el ‘red’, no desentonaba.

Kouyaté, jugador del Crystal Palace, reveló que el ganador debió haber sido su compañero Sadio Mané: “El Balón de Oro fue para Mané. No hay duda alguna. Si fuera brasileño o europeo, no habría discusión. No digo esto porque sea su compañero de selección, sino porque solo hay que ver su fútbol”, explicó para ‘Mirror’.

“Repasa todo lo que ha logrado. No hay nadie mejor que él. Tal vez tenga que empezar a tener más presencia en las redes sociales y vestir ropa cara. Tal vez no sea el fútbol lo que importa”, agregó.

“Todos sabemos que Messi es muy bueno, posiblemente el mejor de siempre, pero esta temporada...” ,acabó diciendo Kouyaté.

¿Qué hizo Messi con el Balón de Oro?

Tal como revela la revista argentina ‘Caras’, Messi adquirió recientemente un nuevo inmueble ubicado en la Torre Porsche Design de Sunny Isles Beach, una de las zonas más lujosas en Miami. Según la citada fuente, el argentino vivirá en el piso 47 del edificio.

El papá de Lionel, Jorge Messi, habría sido el encargado de cerrar la compra del nuevo departamento nada menos que por cinco millones de euros. La esposa del argentino, Antonella, sería la encargada de toda la decoración del inmueble.

