Los futbolistas tienen diversas aficiones. A algunos les gustan los caballos, como Claudio Pizarro, otros prefieren coleccionar automóviles, como Cristiano Ronaldo, pero los más peculiares son los que se encuentran en las apuestas. La ludopatía los ataca y es muy difícil salir de ella. Este es el caso de Andros Towsend, jugador del Crystal Palace de la Premier League. Ya es viral.

El atacante conversó con ‘The Players Tribune’ y reveló en el inicio de la conversación: “No bebo. No consumo drogas. No creo haber estado nunca en un club nocturno en mi vida. Y aun así, conseguí perder 46 mil dólares con solo un toque en mi teléfono. Ni siquiera tuve que salir de mi habitación. Probablemente soy el único muchacho en la historia que pierde 46,000 libras en la cama un miércoles por la noche en Blackpool”.

El problema con los juegos de azar no es el único problema que tuvo a lo largo de su vida, Andros. Su caso ya es viral. Perdió a su hermano en un accidente de tránsito cuando tenía 18 años.

“En mis sueños, íbamos a jugar juntos en la Premier League algún día. El fue mi héroe. Desafortunadamente, la vida no siempre funciona como lo hace en tu cabeza cuando estás soñando. Cuando Kurtis tenía 18 años, se dirigía a un partido en Luton con algunos de sus compañeros de equipo. Su automóvil estuvo involucrado en un accidente grave. Todos sobrevivieron, excepto mi hermano”, recuerda.

“Perder a mi hermano no me hizo trabajar más duro. No me hizo anotar más goles. Era solo dolor y miseria, punto. Lo extrañaba todos los días, y todavía lo extraño”.

¿Cómo empezó la adicción?

“Todo comenzó por aburrimiento, nunca antes había apostado por nada. En un abrir y cerrar de ojos, soy completamente adicto. Una noche estaba acostado en la cama, tratando de descansar antes del partido más importante de nuestra temporada, y no pude conciliar el sueño. Seguí revisando mi teléfono, haciendo más apuestas. Esa noche, perdí 46,000 libras (unos 60,000 dólares) en un solo partido”, confiesa.

“Creo que perdía alrededor de 3,000 libras (unos 4.000 dólares) por semana en ese momento. Fue tocar fondo para mí. Porque te sientes absolutamente vacío. Se supone que debes concentrarte en el fútbol, lo que amas, y lo único que puedes pensar es: ‘¿Cómo puedo recuperar mi dinero?’. Estaba deprimido. No pude concentrarme. Perdí la motivación para hacer cualquier cosa”, escribió.

Afortunadamente, Towsend salió del mal momento y superó su adicción al jeugo con ayuda de la Federación Inglesa. Volvió al Tottenham para triunfar y fue a la selección inglesa.

