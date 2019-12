Los futbolistas tiene que estar siempre concentrados durante un encuentro; sin embargo, a veces hay situaciones que hacen que se desconecten. Esto sucedió con Pierre-Emerick Aubameyang, quien se encontraba enfrentando el encuentro entre Arsenal y Brighton por la Premier League, hasta que necesitó ir al baño. Ya es viral.

Los ‘Gunners’ se encontraban por debajo en el marcador por 1-2, pero el delantero gabonés no pudo soportar más y aprovechó un momento de poco ritmos para correr a los camerinos y saciar sus necesidades fisiológicas.

Lo curioso fue que ni su entrenador, Fredrik Ljungberg, se dio cuenta de lo sucedido: “En el momento no me di ni cuenta de que se había marchado. Yo solo lo vi cuando volvió al campo y me sorprendió”. La situación ya es viral.

‘Cuando te tienes que ir... Pues te tienes que ir. Si te encuentras mal, pues te encuentras mal, no hay mucho más que hacer. En el momento no me di ni cuenta de que se había marchado. Yo solo lo vi cuando volvió al campo y me sorprendió’, comentó el DT de Arsenal sobre la 'escapada’ de Aubameyang.

Al final Arsenal perdió 2-1 en el Emirates Stadium ante el Brighton y 10 puntos le separan de la zona Champions League. En el primer acto los ‘Gunners’ fueron inferiores en todas las facetas del juego (disparos, posesión, pases acertados, dominio territorial) y así pues encajaron el primer gol por medio de Adam Webster (37). La entrada en juego de Nicolas Pepe en el inicio de la segunda parte por el joven Joe Willock dinamizó el sector ofensivo local. Y la igualada llegó mediante un remate de cabeza del francés Alexandre Lacazette (50).

