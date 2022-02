El Liverpool ha demostrado en las últimas semanas ser uno de los equipos en mejor forma en Inglaterra. Goles por doquier dan cuenta que el cuadro de Merseyside anda en un espectacular momento. Sin embargo, Jürgen Klopp, entrenador del cuadro inglés, ve misión imposible cazar al Manchester City en la pelea por la Premier League. El técnico alemán descartó poder atrapar a los dirigidos por Josep Guardiola, que les sacan nueve puntos en la clasificación de la Liga inglesa, aunque los ‘Reds’ cuentan con un partido menos.

“No estoy seguro de que estemos en una posición para estar en sus talones. No tenemos oportunidades para cogerlos, pero eso no quiere decir que no tengamos que intentar hacer la mejor temporada que podamos”, dijo Klopp tras batir al Leicester City y recortar la distancia en la tabla.

Además, aún queda un enfrentamiento directo entre City y Liverpool en el Etihad Stadium, el próximo 9 de abril, por lo que la diferencia entre ambos equipos podría reducirse hasta los tres puntos si el Liverpool ganara este encuentro y el que tiene pendiente contra el Leeds United.

“Tenemos que ganar nuestros partidos. Ponernos la camiseta, salir al campo y ganar. Ganar al Leicester era muy importante. No pensamos en cazar al City, porque hay muchos equipos detrás de nosotros que quieren cazarnos a nosotros”, añadió Klopp.

Sobre Luis Díaz

Por otro lado, el técnico del Liverpool alabó el debut como titular de Luis Díaz y dijo que ha sido uno de los mejores que ha visto en su vida. El colombiano, que disputó 89 minutos en la victoria ante el Leicester City, mostró sus habilidades para el desborde y tuvo varias ocasiones para estrenarse como goleador con los ‘Reds’.

“Tiene muchos movimientos interesantes y un gran carácter. Es uno de los mejores primeros partidos que le he visto a un jugador. Pero hay que ver cómo se adapta. No hay prisa”, dijo Klopp.

”Era una buena oportunidad para darle la titularidad porque Sadio (Mané) aún no estaba listo y Mo (Salah) venía de un torneo muy intenso (la Copa de África). Luis salió y demostró quién es”, añadió el alemán.





