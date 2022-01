Fue el primero en llegar y también podría ser el primero de los ‘galactiques’ en salir del Parque de los Príncipes, donde el PSG de ensueño no ha terminado de arrancar en la primera parte de la temporada. Georginio Wijnaldum, cada vez se pone más a tiro a su posible regreso a la Premier League.

Según información de ‘Sky Sports’, el mediocampista neerlandés sigue sin sentirse cómodo en el cuadro parisino donde acusa pocos minutos. Su malestar no es nuevo y pretendientes, como el Newcastle o Arsenal, siguen muy atentos a su futuro.

El exjugador del Liverpool rechazó al Barcelona para ir a París con el objetivo de convertirse en una pieza fundamental en el centro del campo. Sin embargo, los seis primeros meses del jugador en la capital francesa no fueron esperanzadores.

Wijnaldum, de 31 años de edad, solo ha jugado dos partidos completos de nueve en la presente Ligue 1 y su presencia en los últimos encuentros ha ido descendiendo. Esto lo tiene preocupado. Podría salir como cedido.

No es feliz en París

En conversación con diario NOS, el exLiverpool y reveló su sentir sobre sus primeros meses en el París: “No puedo decir que esté completamente feliz (en el PSG). Porque la situación no es la que querría, pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación”.

“He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado”, agregó el atacante.

El PSG tendrá una dura prueba este domingo cuando se enfrente al Lyon en el Parc Olympique Lyonnais por la Ligue 1. El equipo de Pochettino es líder del torneo con 46 puntos. El Lyon llega en la casilla 13 con 24 unidades.

