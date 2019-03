Confirmado: el tiempo de baja de Alexis Sánchez con el Manchester United

El atacante chileno del Manchester United, Alexis Sánchez , estará entre cuatro y seis semanas de baja a causa de la lesión de rodilla que sufrió el pasado sábado, indicó este martes el entrenador del equipo, Ole Gunnar Solskjaer, por lo que no estará para el partido del PSG vs. Manchester United por Champions League.



Autor de cinco goles en 41 partidos con la camiseta del United, donde llegó en enero de 2018 procedente del Arsenal, el exjugador del Barcelona no estará el miércoles en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el PSG, tras haber caído 2-0 en Old Trafford.



Alexis Sánchez, de 30 años, tuvo que retirarse el pasado sábado en la segunda mitad tras sufrir un golpe en la rodilla en el duelo de la Premier contra el Southampton, que acabó con victoria de los de Solskjaer por 3-2.



De confirmarse los plazos de baja del chileno anunciados por el entrenador durante la rueda de prensa previa al partido contra el PSG, su ausencia será inferior a la adelantada por el médico de la selección de Chile, Pedro Onate, que la había evaluado entre seis y ocho semanas.



FUENTE: EFE

