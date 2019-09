Racismo en el Chelsea: dos ex jugadores acusan a técnico de actos denigrantes

Pánico en Londres tras un reportaje de la cadena británica BBC. Dos ex jugadores, bajo los seudónimos de Anthony y Kieran, acusaron al ex entrenador de la Academia de menores del Chelsea de racismo. Ambos, en una publicación que dio el medio británico, aseguraron que nunca pudieron entrenar con tranquilidad y siempre recibieron esta clase de comentarios que los denigraban y los hacían pasar días de ‘miedo’ en cada práctica del club londinense.



"Recuerdo que la primera vez que lo conocí, me comentó lo grande que eran mis labios y mi nariz. También hizo comentarios racistas sobre el tamaño de mi pene. Eso ocurrió cuando tenía 12 años", explicó Anthony a la cadena británica, que ha dado media vuelta al mundo.



"Nunca me podía relajar. Siempre pensaba en que si tenía un mal partido todo el mundo iba a llamarme negro y quejarse", agregó el ex jugador que formaba parte de las canteras del club.





El Chelsea ha dado sus disculpas sobre el caso. (Foto: Getty Images) El Chelsea ha dado sus disculpas sobre el caso. (Foto: Getty Images)

Más denuncias en el Chelsea

Asimismo, denunciaron que Graham Rix, quien trabajaba con Williams, también era muy ofensivo con sus comentarios hacia ellos y otros chicos de la Academia. Anthony explicó que Rix le preguntó si "había tenido relaciones con alguna de nuestras chicas blancas" un fin de semana. "Un día me harté porque ya había tenido suficiente y le dije que sí. Entonces él me respondió que si había sido su hija me asesinaría", añadió.



Gwyn Williams, quien trabajado en los ‘Blues’ desde 1979 hasta 2006, ha negado todas estas acusaciones, que ya habían salido a la luz hace algunos meses porque la organización caritativa Barnado publicó una investigación acusando al Chelsea de comportamientos racistas en sus instalaciones las décadas de los 80 y los 90.



Al conocerse el informe de Barnado, el Chelsea publicó un comunicado mostrándose "en shock" por lo sucedido en su academia. "Queremos disculparnos con todos los jugadores que experimentaron este comportamiento profundamente impactante. Estamos haciendo todo lo que podamos para garantizar que los niños, niñas, hombres y mujeres que juegan para este club, y de hecho cualquier persona que trabaje para el club o con él, nunca tengan que soportar las terribles experiencias que sufrieron estos jóvenes jugadores." Una verdadera pena.

► "Esperamos a que pasen cosas": Barcelona suelta la 'bomba' y no descarta el fichaje de Neymar en 2020



► Confirmado: Messi no se presentó a los entrenamientos y queda descartado para el duelo ante Valencia por LaLiga



► Revolución en Chile: Rueda responde por qué le quitó la capitanía a Claudio Bravo



► A punto de ser oficial y dar el 'batacazo': Ecuador confirma contactos con Klinsmann para ficharlo como DT