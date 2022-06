La novela de Rapinha parece tener un nuevo capítulo. El actual jugador de Leeds United tiene claro que no continuará con el ex equipo de Marcelo Bielsa, pero sigue sin definir su destino para la próxima temporada. Barcelona era uno de los principales objetivos, pero los problemas económicos han retrasado cualquier tipo de operación, algo que no tiene contento al jugador y Arsenal viene avanzando de manera acelerada para llevárselo.

Barcelona sigue requiriendo de la paciencia para poder realizar fichajes y, sumado a las posibles salidas, el golpe económico a su favor sería un factor recomendable. Además, se mantienen a la espera que Ousmane Dembelé finalice su contrato para poder tener este espacio libre.

Leeds United no dejará fácil esta salida porque, siendo uno de sus principales jugadores, tiene aspiraciones altas de cara a la próxima temporada. El equipo inglés propone 60 millones de euros para poder venderlo y esto podría ser una traba para los dirigidos por Xavi Hernández.

Como si esto fuera poco, el medio ‘The Athletic’ informó que la directiva del Arsenal inglés está dispuesta a hacer un esfuerzo económico para quedarse con los servicios de Raphinha de cara a la próxima temporada ya que lo consideran un jugador trascendente y su aporte podría ser muy favorable para el club.

El brasileño es una de las opciones que maneja Arsenal. Los ‘gunners’ buscan armar una plantilla altamente competitiva para volver a la pelea de títulos importantes. Otro de los nombres que llegaría es Gabriel Jesús, actual jugador de Manchester City quien ha expresado su deseo de salir del club.

De esta manera, todo parece indicar que el Arsenal podría abonar los 60 ‘kilos’ que el Leeds pretende por Raphinha y le ganaría la pulseada al Barcelona. Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas, pero todos los caminos del ex futbolista del Rennes conducen a la Premier League.





