En tan solo dos temporada con la casaquilla del Wolverhampton, Raúl Jiménez ha logrado entrar en la historia del club. La anotación conseguida ante el Burnley no solo significó su gol número 17 en la presente temporada de la Premier League, sino también logró igualar un récord que tenía 44 años en el cuadro de ‘Los Errantes’.

El delantero mexicano alcanzó la marca que tenía una leyenda de los Wolves, John Richards, quien en la temporada 1975-1976 marcó 17 goles en la otrora Football League First Division. El exatacante inglés se refirió al buen momento del ex Benfica, al cual no dudó en llenar de elogios.

“Raúl Jiménez no tiene precio. La cantidad de goles que ha aportado al club es invaluable. Es un delantero de clase mundial, sin duda. Lo ves semana tras semana en la forma en la que se desempeña. Es fácil entender por qué hay tanto interés en él. Tenemos que mantenerlo”, sostuvo en diálogo con el diario británico Express and Star.

Raúl Jiménez es hoy en día el máximo artillero de los Wolves durante la presente temporada. Con su gol ante Burnley sumó 26 anotaciones y supera largamente al portugués Diego Jota que ostenta 16 conquistas.

Por otro lado, el futbolista formado en América también es el mexicano con más goles marcados en una sola campaña en la Premier League, superando a Javier ‘Chicharito’ Hernández, que hizo 13 goles con el Manchester United en la temporada 2010-2011.

