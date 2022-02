Marco Asensio está próximo a terminar contrato con el Real Madrid en junio de 2023 y, por el momento, aún no hay noticias sobre su renovación con el cuadro blanco. Sin embargo, si en los planes de la directiva no están la extensión del vínculo del delantero, deberán verse obligados a venderlo antes de la próxima ventana de traspasos de verano para obtener ingresos y evitar su salida como agente libre. Ante ello, existen varios equipos que siguen de cerca la situación del atacante español y en la Premier League están dispuestos a desembolsar una gran suma de dinero para hacerse con su fichaje.

Y es que desde hace cuatro meses, cuando el panorama que afrontaba el ‘merengue’ no era muy esperanzador porque no gozaba de protagonismo, la Juventus, el AC Milan y el Liverpool se interesaron en él. Ahora, según apunta ‘TeamTalk’, los ‘reds’ vuelven a sopesar su incorporación y a ellos se les ha sumado el Arsenal.

Con el pasar de las semanas, el ex Espanyol ha dejado atrás el banquillo gracias a la confianza que le ha dado el técnico Carlo Ancelotti. En su posición como revulsivo, su faceta más exitosa, ha terminado firmando actuaciones sobresalientes en triunfos que ha vestido con golazos desde fuera del área.

Por el momento, el valor de mercado de Marco Asensio es de 28 millones de euros, así que el Liverpool y el Arsenal deberán hacer una oferta próxima a esta cifra para poder sumarlo entre sus filas. Eso sí, todo dependerá de las acciones que tome el Real Madrid, lugar en el cual el español en diferentes ocasiones aseguró que desea continuar su carrera futbolística.

Florentino quiere juntar a Haaland y Mbappé

Haaland tiene en su contrato con el Dortmund una cláusula de rescisión estimada en 75 millones de euros, que le permitiría dejar el club al terminar esta temporada. Pues bien, el Real Madrid está decidido a poner más dinero con tal de quedarse con los servicios del goleador nórdico.

La oferta de Florentino Pérez podría llegar o pasar los 100 millones de euros. El Madrid ha pagado antes cifras similares. Sin embargo, en su agenda de fichajes no contaba con otros ‘galácticos’ como Mbappé, que si bien llegaría gratis por ser agente libre, representará un gran gasto en la masa salarial del club.

Según la citada fuente, Real Madrid quiere juntar a Mbappé y Haaland a cualquier costo, por lo que no ha dudado en plantear la posibilidad de poner más dinero en los bolsillos de Raiola. Del lado del futbolista, aún no existe una decisión definitiva sobre su futuro, pero ya no se ve en Alemania.





