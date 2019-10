Amor a primera vista: Arsenal quiere comprar ficha de Dani Ceballos al Real Madrid

Comenzó la temporada como un jugador transferible y sin espacio en el Real Madrid , a pesar de haber conseguido el Europeo Sub 21 con España siendo uno de los mejores del torneo. Dani Ceballos egresó a Valdebebas en medio de los rumores de su mala relación con Zinedine Zidane y con varias propuestas para continuar su carrera a sus 23 años. Así, llegó la opción del Arsenal de la Premier League y desde ahí todo ha marchado bien para el utrero.

El mediocampista encontró en el fútbol inglés y de la mano de Unai Emery su lugar en el mundo. No solo es titular indiscutible para el técnico español, sino también un jugador clave para las aspiraciones del cuadro 'gunner'. Tal es así que el equipo londinense pretende extender su vínculo (la cesión culmina en junio) no solo con un préstamos, sino comprando la ficha del jugador que pertenece al Real Madrid.

Según publicó ' El Desmarque', los 'gunners' están dispuestos a desembolsar los cerca de 60 'kilos' que en un principio tasaron los merengues al utrero, aunque es parte del proyecto de Florentino Pérez para el equipo que piensa a futuro. Llegar a un acuerdo entre ambas instituciones es complicado, aunque si continúa Zidane todo podría cambiar.

Él está muy contento

A inicios de temporada, Dani Ceballos decidió abandonar el Santiago Bernabéu para disfrutar del protagonismo que le negó Zinedine Zidane por la cantidad de jugadores que tenía en la medular el Real Madrid para esta temporada. Su posición principal era jugar 40 partidos y solo lo iba a lograr en otro destino.

" Mi idea era clara desde un primer momento: salir, jugar, disfrutar del futbol, porque en los dos años anteriores no lo había hecho y he acertado saliendo al Arsenal ", afirmó el ex del Betis.

