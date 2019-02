Tiene que dar una respuesta: la oferta del Chelsea para que Hazard se quede en Inglaterra

La situación no estaba en los planes del Real Madrid y del Chelsea , pero así pasan las cosas en el fútbol. Recordemos que Antoine Griezmann tenía todo listo para irse a la Premier League, pero decidió quedarse en el Atlético de Madrid tras la sanción de la FIFA. Ahora los ‘Blues’ viven una situación parecida y queda en Eden Hazard decidir si renueva su contrato para no irse gratis de acá a dos temporadas. El diario ‘The Telegraph’ reporta todo el caso.



De acuerdo al medio británico, el Chelsea está dispuesto a pagarle 460 mil euros a la semana, es decir un salario de más de 22 millones de euros a Eden Hazard para que continúe en Stamford Bridge. El tema es que el futbolista belga debe renovar con el club para no dejar las arcas del club vacías cuando decida marcharse al Real Madrid u otro club de Europa.



El Chelsea se encuentra castigado por la FIFA y no puede realizar ninguna contratación, por lo que solo puede jugar con los futbolistas que tienen contratos en la actualidad. En el plan se encontraba que Hazard se fuera al Real Madrid para traer otro jugador top. Ahora no se puede y los ‘Blues’ harán todo lo posible para que firme un nuevo vínculo con ellos.



El problema también es para Florentino Pérez, que ya sabe que no podrá fichar a Neymar en la próxima temporada. Si Hazard decida quedarse en Londres, ¿qué harán los blancos? Ya no quedan muchas figuras top para renovar el ataque. El plan estaba en Hazard.



