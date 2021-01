Está alcanzando un nivel inesperado, incluso para el propio Zinedine Zidane, quien fue el principal impulsor para que su pupilo se quede en el Real Madrid, justo cuando el club pensaba venderlo para hacer ‘caja’. Lucas Vázquez ha sido la gran revelación de la temporada en la ‘Casa Blanca’, aunque ha sorprendido a propios y extraños al rechazar la primera oferta de renovación, y ello se debería a que tiene una oferta de la Premier League. Para ser concretos, del Leeds United de Marcelo Bielsa.

Según ha informado el medio británico Daily Mail, Lucas está en la órbita del Leeds y el propio Marcelo Bielsa es el que se ha encargado de avisar de este movimiento a la directiva del conjunto inglés.

El futbolista gallego está en negociaciones con el Real Madrid para alcanzar un acuerdo de renovación, pero de momento no hay noticias.

Lucas se encuentra en su mejor momento, y a Florentino no se le pasaría por la cabeza dejarlo ir en estos instantes. No obstante, Zidane no podrá intervenir ni hacer nada en las negociaciones.

Todo va a estar en la palabra de Florentino, que ofrecerá un contrato, y más tarde será el jugador quien decida quedarse o rechazar. Por el momento, la primera oferta, la ha rechazado.

Lucas Vázquez no estaba en los planes de Real Madrid para la próxima temporada, pero sus últimas actuaciones le han generado esta posibilidad. El extremo tuvo una importante oferta desde Qatar en el inicio de verano, pero Zinedine Zidane le ofreció pelear por un puesto y el delantero decidió quedarse.

