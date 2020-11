James Rodríguez llegó esta temporada a Everton procedente del Real Madrid. El colombiano no tuvo los minutos que quiso bajo el mando de Zinedine Zidane en la última parte del pasado año futbolístico, por lo que tuvo como objetivo cambiar sí o sí de equipo para este 2020/2021, en donde ha tenido un gran inicio en su primera experiencia en la Premier League.

Carlo Ancelotti conversó con los medios este jueves y reveló que el volante de la Selección de Colombia estaba desesperado por jugador luego de no ser tomado en cuenta en el Santiago Bernabéu.

“Primero que todo, él quería encontrar un club donde pudiera jugar frecuentemente. Comparado con el Real Madrid, en donde no jugaba mucho y él quería un nuevo desafío, estaba desesperado por jugar y encontró un gran lugar”, sostuvo Ancelotti.

El entrenador italiano, con quien James vivió su mejor momento en el Real Madrid, en su primera temporada, también reconoció las buenas relaciones con el futbolista que ayudaron para que aterrice en Everton.

“Él me conoce, yo lo conozco a él. El club tiene un gran proyecto y quiere demostrar, y creo que ha encontrado un buen lugar para demostrar sus cualidades”, dijo el estratega.

Ancelotti valoró las condiciones de James, que desde su debut en Everton ha demostrado ser un jugador de calidad. “Es un jugador muy talentoso. No pierde un pase, ni un control, no falla en los remates. Él no juega para complicarse, juega sencillo el fútbol”, concluyó Ancelotti.

Bajo su mando en la presente temporada, James Rodríguez ha marcado tres goles en siete partidos en la Primera División, lo que le hace uno de los mejores futbolistas en la actualidad de los ‘Toffees'.