El entorno de Pogba se olvida del Real Madrid: Paul prepara la salida en invierno

Si Pogba no puede reunir a su familia en París, tratará de hacerlo en su natal Francia. Con el Manchester United forzando a pagársele la suma de 200 millones de euros y Florentino Pérez negándose a abonar semejante suma en la cuenta bancaria de los de Old Trafford, Mino Raiola mueve fichas para llevarlo a otra liga en el mercado de fichajes de verano. Pocos clubes pueden afrontar tal ficha – y presupuesto – por lo que ha iniciado el plan para invierno.



Mino Raiola se habría reunido con los dirigentes del PSG para ver la posibilidad de que Pogba juegue con Kylian Mbappé y Neymar a partir de enero. Los parisinos no han invertido el suficiente dinero en contrataciones, por lo que no verían los ojos de reforzarse con un campeón del mundo para el último tramo de la temporada, la cual siempre se les dificulta en cuanto al caso de la fase de eliminación de la Champions League. Y Pogba puede jugarla.



Zinedine Zidane ha hecho todo lo posible por traer a Pogba a Chamartín, pero el mandamás no quiere tirar la casa por la ventana por un jugador que tiene actitudes rebeldes. En ese sentido, ¿vale la pena la inversión? Paul no es un goleador, sino un constructor del juego. Y el Madrid necesita de números arriba, ¿el PSG? Ciertamente sí necesita de mediocampistas.



El presente del PSG en ataque

Con Neymar , Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Mauro Icardi, el Paris Saint Germain se ha dado el suficiente abasto en la delantera. Ahora sería necesario un mediocampista y Pogba puede cumplir con todos esos galones. Raiola ya hizo el movimiento, solo espera el cheque y la oferta final para que haya un cambio en el mercado de fichajes de invierno.



Pogba pediría en enero el ‘transfer request’ para salir de Manchester United y de la Premier League. Si el Madrid no envía la propuesta, otro se le adelantará.



Tras llegar a Old Trafford tras pedido de Mourinho, Pogba prepara maletas. Podría darse la experiencia de jugar en Ligue 1 para el 2019-2020.



