Como medida de seguridad: Pogba compró un perro de 17 mil euros tras su frustrado fichaje por Real Madrid

No quiere correr riesgos. El volante francés y una de las figuras del Manchester United esta temporada, Paul Pogba , sorprendió a vivos y extraños hace unos días con la noticia de la compra de su nueva mascota para aumentar las medidas de seguridad en su hogar. Según indicó el reconocido medio local 'The Sun', el exjugador de la Juventus adquirió un perro de la raza rottweiler por 17 mil euros para tenerlo como defensa personal.

Sí, así como lo lees. Pero, ¿cuál es el trasfondo de su compra? Bueno, tal y como señala la citada fuente, parece ser que la vida de Pogba corre peligro en Inglaterra. Y es que luego de su frustrada salida al Real Madrid en el último mercado de fichajes, habrían algunos aficionados del United que ''quieren tomar la justicia por su mano''. El francés recibió pintadas e incluso amenazas de muerte.



Por ello, Pogba ha optado por mejor no correr riesgos y mantener todas sus propiedades seguras. Y la compra de su rottweiler tiene mucho que ver con ello. Sin embargo, no fue el francés quien hizo pública la adquisición de su nuevo amigo de cuatro patas. Fue uno de los cuidadores del propio perro, Richard Douglas, el que escribió a través de las redes sociales que el francés había comprado al perro. "Siempre es triste decir adiós", publicó.



Paul Pogba compró un perro rottweiler de 17 mil euros. (Instagram) Paul Pogba compró un perro rottweiler de 17 mil euros. (Instagram)

United no se la pondrá nada fácil al Real Madrid

En la previa del partido entre Real Madrid y Sevilla por la fecha 5 de LaLiga Santander 2019 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer salió al paso de los rumores de un posible traspaso de Paul Pogba al equipo blanco en las próximas ventanas de fichajes y ha dicho que él no escucha a Florentino Pérez y que no está preocupado por el futuro del francés.



Estas declaraciones llegan días después de que Florentino asegurase que el United no había querido vender a Pogba al Real Madrid en este mercado de verano. "No escucho al presidente del Real Madrid. Paul está trabajando duro y comprometido con el equipo", sentenció el DT noruego, que no pudo contar con el centrocampista galo por lesión en el duelo ante el West Ham.



