A estas alturas de la temporada queda claro que es el jugador el que extraña al Real Madrid, y no el club al defensor. Raphael Varane decidió “probar algo distinto” y se marchó al Manchester United, club al que pudo llegar incluso antes que a la ‘Casa Blanca’, según reveló, pero que una llamada de Zinedine Zidane lo cambió todo. De baja por ahora, el defensor francés atendió al diario británico ‘The Telegraph’, donde repasó su paso por el Bernabéu y sus primeros meses en Old trafford.

“La primera idea era ir al United. Fue un momento loco en mi vida”, dice Varane. “Jugaba en el primer equipo del Lens y el club sabía que tenía que venderme, así es que hubo muchos agentes que me llamaron. Estaba cansado porque había muchas cosas que hacer y que pensar. Cuando ‘Zizou’ me llamó, yo estaba atareado y no supe que era él al principio. Cuando lo reconocí, me quedé en shock y le dije que me llamase más adelante. Cuando lo hizo, el fichaje se aceleró”.

Con el club ‘blanco’, Varane ganó cuatro Champions League, pero explica que con cada título, la presión aumentaba. “Después de ganar, los aficionados no te felicitan”, explica. “Te dicen, ‘muy bien, a por la siguiente’. Eso fue después de la primera, y gané cuatro. Pero siempre decían ‘muy bien, a por la siguiente’”.

El motivo del cambio de club

“Por eso el Real Madrid es especial”, continúa. “Porque tiene esta mentalidad, es diferente. Por eso quería cambiar. No porque no me gusta esta mentalidad o porque sea mala, es muy buena, pero quería probar algo distinto”.

Y ese nuevo reto lo encontró en Manchester. “Para este club es importante estar en la cima. Es un gran desafío. Un desafío que me motiva. Lo gané todo en Madrid, luego busqué algo distinto. Defender la historia. Tienes que luchar por algo que sea más grande que tú mismo. Tienes que luchar por el club, por la afición y por la historia. Es muy importante”.

Sus primeros meses en el United

“El Manchester United es especial por eso, e Inglaterra es distinta si lo comparas con otros países de Europa”. Y dio de ejemplo el duelo frente a la Atalanta del pasado 20 de octubre, aunque él no participó. “Íbamos perdiendo en Old Trafford 0-2 y ganamos 3-2. El estadio empujó al equipo. En otros países es distinto si vas perdiendo 0-2, el ambiente sería muy diferente”, señaló.

El defensor francés cayó lesionado del muslo a principios de noviembre y todavía no ha vuelto a escena. Además, se desconoce su estado de forma actual y no hay fecha de regreso fijada, algo que inquieta y mucho a la afición de Old Trafford.

“Sí, la rehabilitación de Raphael va muy bien. Está en el césped, pero no será en ningún momento de esta semana, de ninguna manera. Será un poco más lejos que eso. Sin embargo, está en curso, lo cual es bueno”, dijo Michael Carrick antes de dejar el banquillo del United.

A sus 28 años, no es un buen momento para Varane. Solo ha podido disputar 9 encuentros (seis en Premier y 3 en Champions) en lo que va de temporada.





