No cabe duda que los aficionados del Liverpool, tras escuchar a Mohamed Salah confirmar que se quedará en el equipo la próxima temporada, se sintieron aliviados. Sin embargo, la situación no es similar con Sadio Mané, luego de que el senegalés afirme que no responderá preguntas sobre su futuro hasta después de la final de la Champions League contra el Real Madrid, la cual se llevará a cabo el sábado en el Estadio de Francia.

El delantero de los ‘Reds’ está entrando en el último año de su contrato en Anfield (termina en 2023), y todos los rumores apuntan a una posible salida. Cabe resaltar que son muchos los equipos interesados en hacerse con sus servicios, siendo el Bayern y PSG las principales opciones en esta lista.

El senegalés, que llegó a Liverpool en el 2016, se ha convertido en uno de los grandes ídolos del elenco inglés y en uno de los indiscutibles de Jurgen Klopp. Sus números son impresionantes con 268 partidos jugados, en los que anotó 120 goles y dio 48 asistencias.

No obstante, este miércoles, Mané fue uno de los jugadores más buscados en el ‘Media Day’ de la final de Champions League, en el cual los futbolistas del equipo de Anfield atendieron a la prensa. Y es que el atacante, en unas declaraciones al canal ‘Football Daily’, no despejó las dudas: “Seguro que será especial ganar para conseguir la séptima para nosotros. Y esta pregunta (de mi futuro) la responderé después de la Champions. Quedarse o no, responderé después de la Champions League”.

Tras ello, existe mucha incertidumbre ante el futuro de un jugador que podría renovar con el Liverpool o bien escuchar las propuestas que tiene sobre la mesa. El delantero es una de las estrellas de los ‘Reds’ y uno de los que de seguro será protagonista en el duelo contra Real Madrid.

Real Madrid vs. Liverpool: así llegan a la final

Liverpool sacó su boleto a la final de la Champions League tras vencer en el Estadio de la Cerámica 3-2 al Villarreal, y lograr un total de 5-2 en el global. El elenco inglés, al mando de Jürgen Klopp, disputará su tercera final de Champions League en los últimos cinco años.

Entre tanto, el Real Madrid certificó su pase a la final luego de vencer 3-1 al Manchester City en el Santiago Bernabéu. En el global, los dirigidos por Carlo Ancelotti se impusieron 6-5 ante los dirigidos por Pep Guardiola. Además, los blancos vienen de ganar el campeonato español y los ‘Reds’ fueron subcampeones en la Premier League tras el Manchester City.





