Kyle Walker es la gran duda del Manchester City para el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en una semana en Etihad Stadium. El lateral derecho, lesionado en el Wanda Metropolitano, apareció en Wembley este fin de semana con un aparatoso vendaje en el tobillo que le impedía caminar con normalidad.

Pep Guardiola, técnico de los celestes, confirmó en rueda de prensa que el defensa inglés se perderá el duelo contra el Brighton & Hove Albion de mañana y que no sabe cuándo volverá a estar disponible Walker, titular indiscutible cuando está en forma.

Esto podría obligar a Guardiola a jugar con Joao Cancelo a banda cambiada, como ya hizo en la ida contra el Atlético de Madrid, y a utilizar en el carril izquierdo a Oleksandr Zinchenko, o a Nathan Aké o John Stones, fuera de posición.

El que sí parece que llegará para el duelo ante los Blancos será Kevin de Bruyne. El belga también se retiró con molestias del Wanda, pero estuvo entre los suplentes el sábado en las semifinales de la FA Cup y, aunque no jugó porque Guardiola no le vio aún preparado, parece que no tendrá problemas para estar la semana que viene ante el Madrid.

Además, Rúben Dias, mejor jugador de la Premier League la temporada pasada, podría tener sus primeros minutos este martes, tras haberse perdido los últimos nueve partidos del City por una lesión en los isquiotibiales.

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 19: Kyle Walker of Manchester City poses for a portrait during a Champions League final media access day ahead of the 2021 on May 19, 2021 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Tampoco llegaría Casemiro

El centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro sufre problemas musculares que le impedirán reaparecer ante Osasuna en LaLiga Santander, tras perderse por sanción la cita del Ramón Sánchez-Pizjuán, y enciende las luces de alarma en la casa blanca de cara a su presencia en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el próximo martes 26 de abril.

El último entrenamiento del Real Madrid antes de visitar El Sadar, dejó la mala noticia para Carlo Ancelotti de la ausencia de Casemiro. Se esperaba el regreso del brasileño tras descansar por sanción el fin de semana, pero tras el entrenamiento del lunes se ausentó este martes y causa baja para la cita en Pamplona.

Ancelotti confirmó que Casemiro cayó lesionado en el entrenamiento del lunes y según informa el club, el brasileño sufre un problema muscular en la parte posterior del muslo de su pierna izquierda. Es duda para el encuentro en Manchester del próximo martes, en función de la evolución que muestre en el estudio médico diario que se le va a ir realizando.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player