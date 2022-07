Los clubes de la Premier League vienen buscando opciones para reforzar su plantel y este viernes se confirmó un importante traspaso: Richarlison firmó por el Tottenham, luego de su destacada estadía en el Everton. Según informaron medios ingleses, la operación habría rondado los 70 millones de euros, siendo el fichaje más caro en la historia de los ‘Spurs’.

Tras concretarse la transacción, el delantero brasileño no dudó en expresar su sentir sobre alejarse de Goodison Park para la temporada que se avecina. “Es muy difícil decir adiós a un lugar que se ha convertido en mi hogar; de aficionados que me recibieron no como un jugador más, sino como uno más en las gradas”, inició el atacante.

“Dejo un club que me trató amablemente y me ayudó a desarrollar mi sentido de comunidad y empatía. No hay palabras ni todo el cariño que le tengo a esta institución para agradecer. ¡Nos vemos en el camino! Los amo, evertonianos”, finalizó el futbolista de 25 años en su post en Instagram.

Los hinchas de ‘The Toffees’ respondieron al mensaje con afectuosos comentarios, resaltando que lo extrañarán. Luego de cuatro años con la camiseta del Everton, Richarlison supo ganarse el apreció los fanáticos, en base a sus buenas actuaciones y a su actitud de nunca darse por vencido.

Durante la temporada 2021-22, el brasileño fue clave para que la escuadra ubicada en la ciudad de Liverpool no pierda la categoría. A lo largo del último campeonato inglés, la ‘Cacatúa’ anotó 10 goles y brindó cinco asistencias, convirtiéndose en el más determinante de todo su equipo.

Ahora, Richarlison asumirá un nuevo reto en Tottenham y llega respaldado por las cinco campañas que jugó en la Premier League (inició en Watford en el 2017-18). No obstante, tendrá mayor competencia, al compartir roles con Harry Kane, Heung-Min Son y Dejan Kulusevski.





