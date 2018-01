Antoine Griezmann ama al Atlético de Madrid. El francés es agradecido con la institución, Diego Simeone y el resto de compañeros. Por eso, enterado de que los colchoneros no podían fichar en el último mercado de verano, el delantero decidió no irse del club, para no mermar el nivel del equipo y el proyecto del presidente Enrique Cerezo. No obstante, todo haría indicar que la próxima temporada sí sería la última de Griezmann en Madrid, dado que el Barcelona y ahora último Manchester City se encuentran interesados en su ficha.



Con una cláusula de 100 millones de euros, Atleti insistirá en mejorarle el contrato al atacante para tratar de frenar una salida que podría ser un golpe duro para todos los aficionados. No obstante, en medio de estos rumores, parece haber llegado una especie de consuelo para los colchoneros. Sergio Agüero podría llegar como trueque. De acuerdo a informaciones de medios ingleses, Agüero, valorizado en 70 millones, podría ser enviado al Wanda Metropolitano más 30 millones de euros por el pase del seleccionado francés.



El cuadro colchonero sabe desde hace tiempo que el argentino querría regresar a España, según las informaciones del diario ‘The Sun’. Agüero jugó para el equipo colchonero 234 partidos en los que anotó 101 goles y dio 40 asistencias. Se hizo un nombre, aunque tuvo que partir a raíz de la millonaria oferta del City. Parece ser el mismo de aquella época.



Griezmann marcó un golazo el pasado martes en los cuartos de la Copa del Rey, pese a que eso no bastó para los del ‘Cholo’ Simeone. El francés lleva marcados 10 goles en la presente temporada.