¡Lo dijo todo! Tras dos años de su despido en el Manchester United, el exentrenador de los ‘Diablos Rojos’, Ole Gunnar Solskjaer, reveló que el club intentó fichar a Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane, Moisés Caicedo y Erling Haaland antes de que se convirtieran en las estrellas que son hoy en día y adquirieran el valor en el mercado que poseen en la actualidad. Sin embargo, ninguno de estos fichajes se concretó debido a que el United necesitaba futbolistas que ya estuvieran consolidados.

El entrenador noruego, Solskjaer, que estuvo al mando de los ‘Red Devils’ durante casi tres años hasta su despido a finales de 2021, reveló a ‘The Athletic’ que el club inglés tenía la intención de fichar a Jude como prioridad en el verano de 2020, cuando el jugador dejó el Birmingham City para unirse al Borussia Dortmund en Alemania. Además, mencionó que también había mostrado interés en Caicedo, Kane y Haaland, pero no lograron concretar ninguna de esas adquisiciones.

Solskjaer explicó que se comunicó con el Manchester United unos seis meses antes de asumir el cargo, pero no fueron receptivos a sus recomendaciones. Ofreció 4,5 millones de euros por Haaland, pero la oferta no fue aceptada. Además, cuando Solskjaer estaba en el Molde, volvió a sugerir que compraran a Haaland, pero el club no mostró interés en el “Androide”. “Teníamos una auténtica joya para que sea nuestra. Era un delantero talentoso que nosotros, refiriéndose a su exequipo, deberíamos haber fichado”, afirmó.

También se refirió a otras posibles promesas del fútbol que el club de la Premier League pudo fichar, pero por temas del momento y la necesidad de un equipo ya formado, no lograron concretar la como. “Intentamos con Rice, no hubiera costado lo que costó en verano y también hablamos de Moisés Caicedo, pero sentimos que necesitábamos jugadores listos para jugar ya”. comentó el extrenador del United.

Por último, también se refirió a la nueva contratación que hizo el Bayern de Múnich. El Manchester United estuvo interesado en el inglés Harry Kane, pero debido a cuestiones económicas, no pudo concretar la compra. “En cuanto a Kane, lo habría fichado sin dudarlo, pero según lo que me dijeron, él quería venir, pero el club no disponía de suficiente dinero debido a los problemas financieros ocasionados por la pandemia”, añadió Solskjaer.





¿Por qué Cristiano Ronaldo no volvió a brillar en el Manchester United?





En una reciente entrevista con The Athletic, Solskjaer reflexionó sobre el retorno de Cristiano Ronaldo al Manchester United y los motivos que llevaron a su inesperada partida del club. El noruego comentó: “Fue una decisión muy difícil de rechazar, pero sentimos que era necesaria en ese momento, aunque resultó ser una mala elección”.

Solskjaer destacó cómo Ronaldo se reintegró al equipo con éxito, recordando su impactante actuación en el partido contra el Newcastle, donde anotó dos goles en una victoria por 4-1, lo que generó una gran emoción tanto en el jugador como en los aficionados. Afirmó que Ronaldo seguía siendo uno de los mejores goleadores del mundo y lucía en buena forma física.

El exentrenador del Manchester United continuó explicando que en un equipo es fundamental que todos los jugadores vayan en la misma dirección, y sugirió que durante ese período problemático, se manifestaron ciertos conflictos internos y diferencias de egos en el vestuario, lo que contribuyó a los malos resultados del equipo.

El regreso de Cristiano Ronaldo al United durante el mercado de fichajes del verano europeo de 2021 generó un gran entusiasmo y expectación entre los seguidores de los ‘Diablos Rojos’ en todo el mundo. Sin embargo, la sorprendente transferencia de Ronaldo al fútbol de Arabia Saudita marcó un destino inesperado para uno de los jugadores más legendarios en la historia del fútbol.





