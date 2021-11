El noruego Ole Gunnar Solskjaer ha sido destituido este domingo como entrenador del Manchester United por la mala racha de resultados, coronada por la goleada sufrida el sábado en casa del Watford (4-1), y Michael Carrick se hará cargo del equipo de manera interina hasta la llegada de un nuevo técnico. Sin embargo, los malos resultados no fueron el único detonante de un despido anunciado.

Según informa ‘The Telegraph’ se abrió una brecha entre jugadores y entrenador. Una que empezó siendo un mero resquicio, pero que terminó convirtiéndose en un factor determinante y total.

Entre los motivos que señala el medio se encuentan la falta de un estilo de juego definido y un carácter propio, que causaron que la confianza de muchos jugadores en Solkjaer se viniera abajo.

Los problemas habrían comenzado en 2019, año en el que, luego de derrotas contra el Manchester City y el Everton, Ed Woodward, director ejecutivo que supervisa las operaciones del United, se sentó con Solskjaer para hablar de los problemas del club.

Durante la presente temporada, el ahora exentrenador del Manchester United decidió reunirse con los veteranos de la plantilla para remediar la situación.

A dicha reunión acudieron Cristiano Ronaldo, el capitán Harry Maguire, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Luke Shaw y Victor Lindelof. Pero por aquel entonces muchos de ellos ya habían perdido la confianza en Solskjaer.

Cristiano lideró el ‘motín’

De hecho, hace unas semanas ya el ‘Daily Mail’ apuntaba que Cristiano Ronaldo estaba alarmado por el nivel del United, que reclamó la poca reacción del banquillo en la goleada a manos del Liverpool y la derrota ante el City.

Pero el luso no fue la única voz crítica. Su compatriota Bruno Fernandes no estaba feliz con Solskjaer. El mediocampista consideraba que la táctica y la dirección de su entrenador no eran las adecuadas.

Siguiendo por la línea de la revolución del vestuario, otro apartado que tuvo inquietos a los jugadores tuvo ver con ciertos favoritismos del entrenador. En el vestuario existía la sensación de que el noruego mostraba favoritismo con algunos futbolistas como con Harry Maguire, que no atraviesa por su mejor momento y er titular fijo.

Además que se armó una especie de cruzada solidaria por Donny van de Beek, que apenas está teniendo oportunidades. Sus compañeros consideraban que Solskjaer no lo trató bien.

