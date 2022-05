Manchester City vs. Aston Villa (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Star Plus y ESPN / 10:00 a.m.) se enfrentan en el partido de la jornada 38 de la Premier League este domingo 22 de mayo del 2022 desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Etihad. El cuadro citadino espera poder ganar en casa para levantar el campeonato esta temporada y dejar a Liverpool en el camino. Sigue el minuto a minuto.

Los ‘Citizens’ solo necesitan una victoria para conquistar el trofeo del campeonato doméstico. El elenco entrenado por Pep Guardiola arribó a la fecha final del certamen con 90 puntos, uno más que Liverpool, tras igualar con West Ham. Para que los celestes pierdan el trofeo, no deben vencer a los ‘Villanos’ y los ‘Reds’ tienen que ganar a Wolverhampton.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Aston Villa por la Premier League?

Perú – 10:00 a.m.

Ecuador – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

México – 10:00 a.m.

Chile – 11:00 a.m.

Venezuela – 11:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Paraguay – 11:00 a.m.

Argentina – 12:00 m.

Uruguay – 12:00 m.

Brasil – 12:00 m.

España – 5:00 p.m.

Para esta cita, Manchester City recuperó a los defensores John Stones y Kyle Walker. De ambos, solo el lateral derecho puede ingresar en la oncena. En más, Fernandinho (que se despide de la institución) aparece como el candidato para compartir la zaga con Aymeric Laporte. En más, Phil Foden debe ir como ‘9′, en lugar de Gabriel Jesus.

De su lado, Aston Villa pondrá lo mejor que tiene en la escuadra para cerrar la campaña con un éxito. Los dirigidos por Steven Gerrard, ídolo de Liverpool, ya aseguraron su presencia en la máxima división, pero no pudieron conseguir una copa internacional. Danny Ings y Philippe Coutinho deben ir desde el inicio en Manchester.

Manchester City vs. Aston Villa: canal de transmisión

Para ver el partido entre Manchester City y Aston Villa de la Premier League hay tres opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España puedes seguirlo a través de Movistar LaLiga. Si te encuentras en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD. Finalmente, en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol inglés vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Manchester City vs. Aston Villa por la Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Manchester City y Aston Villa puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus; de otro lado, si vives en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus.

Manchester City vs. Aston Villa: posibles alineaciones del partido

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Silva, Grealish, Foden.

Aston Villa: Martínez; Cash, Chambers, Mings, Digne, Iroegbunam, McGinn, Ramsey, Buendía, Ings, Watkins.

¿Dónde jugarán Manchester City vs. Aston Villa por la Premier League?

