Manchester United vs. Norwich se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en partido por jornada 16 de la Premier League, este sábado 11 de diciembre desde las 12:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Carrow Road. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de STAR Plus (+) y no ESPN o ESPN Play, como suele acostumbrarse.

Los ‘Red Devils’ tienen una nueva oportunidad para ratificar el buen momento en el campeonato local desde la partida de Ole Gunnar Solskjaer. Sin el entrenador noruego en el banquillo, el equipo ganó dos encuentros y empató otro.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Norwich por la Premier League?

México – 11:30 a.m.

Perú – 12:30 p.m.

Colombia – 12:30 p.m.

Ecuador – 12:30 p.m.

Venezuela – 1:30 p.m.

Bolivia – 1:30 p.m.

Argentina – 2:30 p.m.

Chile – 2:30 p.m.

Paraguay – 2:30 p.m.

Uruguay – 2:30 p.m.

Brasil – 2:30 p.m.

España – 6:30 p.m.

Con Michael Carrick, los ‘Diablos Rojos’ igualaron 1-1 con Chelsea, que llegaba como líder. Luego, el DT interino estuvo bajo el mando del triunfo contra Arsenal por 3-2. En el estreno de Ralf Rangnick, el cuadro de Old Trafford se impuso por 1-0 a Crystal Palace.

En el segundo choque con el estratega alemán, Manchester United cerró la ronda de grupos de la Champions League con una igualdad de 1-1 ante Young Boys. Para esa contienda, el nuevo DT dio descanso a varios de sus titulares.

¿Cómo ver Manchester United vs. Norwich por la Premier League?

Star+ es la señal habilitada para ver el partido de la Premier League que presentará a Manchester United con la vuelta de futbolistas claves como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes o Jadon Sancho, quienes deben cuadrarse en la ofensiva.

Los ‘Red Devils’, sin embargo, encarará el duelo sin el mediocampista Nemanja Matic y el delantero Anthony Martial, quien manifestó el deseo de marcharse del club. Mientras que Aaron Wan-Bissaka será evaluado tras un accidente a mitad de semana.

Por su lado, Norwich está urgido de victorias para abandonar la cola. Hasta aquí, el conjunto canario empata en la última ubicación con Newcastle y Burnley. Todos han sumado un total de diez unidades en la clasificación.

Manchester United vs. Norwich: alineaciones

Manchester United: De Gea; Shaw, Bailly, Maguire, Dalot, Fred, McTominay, Sancho, Bruno Fernandes, Greenwood, Cristiano Ronaldo.

Norwich: Krul; Kabak, Gibson, Hanley, Giannoulis, Aarons, Lees-Melou, Gilmour, McLean, Pukki, Sargent.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Norwich por la Premier League?





