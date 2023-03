Por primera vez desde que llegó en diciembre de 2021 al banquillo de los ‘Spurs’, Antonio Conte empieza a ver la puerta de salida del Tottenham cada vez más cerca. Tras la eliminación en Champions League en manos del AC Milan, el entrenador admitió que puede irse al finalizar la temporada o incluso antes, si es que el club inglés decidiera despedirlo y no respetando el contrato que lo une hasta el final de la campaña.

“Tengo contrato con el Tottenham (hasta verano), a final de temporada hablaremos con el club. Mi contrato acaba en junio y ya veremos, puede que incluso me despidan antes. ¿Quizás las expectativas estaban muy altas y ahora están decepcionados? Como entrenador intentas aumentar el nivel y este año nos está costando mucho”, dijo el italiano después de que el AC Milan los eliminara en octavos de final de la UEFA Champions League.

En ese sentido, si se concreta la salida de Conte, en Tottenham ya hay un nombre en carpeta para reemplazarlo: Maurico Pochettino, quien está sin trabajar después de dejar el Paris Saint Germain al final de la temporada pasada. Según medios ingleses, el argentino conoce bien la casa, dio cinco años de constante avance y fue el que más cerca estuvo de ganar un trofeo, con una final de la Liga de Campeones y un subcampeonato de la Premier League.

Mauricio Pochettino conoce bien la casa. (Foto: Agencias)

La ‘Cacatua’ explota contra Conte

Richarlison, una de las figuras en la ofensiva del equipo, no tuvo muchos minutos y desató su molestia al final del partido de la Champions League. El brasileño señaló a Antonio Conte como principal responsable de su poca participación. “Te soy sincero, esta temporada ha sido una m*****. Soy profesional, trabajo todos los días. Quiero jugar. No entendí las elecciones de Conte. Estaba en un momento positivo y Conte me volvió a poner en el banquillo”.

El atacante se ha perdido una serie de duelos de la temporada por lesión, pero en las últimas fechas ya se encuentra apto para jugar. El delantero llegó por 70 millones de euros desde Everton, pero solo ha podido marcar dos goles y tres asistencias: no anota desde el mes de septiembre.





