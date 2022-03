Este lunes, Tottenham aplastó por 5-0 al Everton, en la fecha 28 de la Premier League de Inglaterra. La victoria de los ‘Spurs’ fue contundente, pero eso no impidió que la zona defensiva tenga una destacada actuación, como pasó con Cristian Romero: se lució en cada intervención y no dejó destacar a Richarlison, el delantero rival más peligroso.

Precisamente, el duelo entre los futbolistas sudamericanos causó revuelo, en especial por tratarse de un argentino y un brasileño. Esta vez, ‘Cuti’ impuso condiciones como zaguero, aunque también aprovechó para hacer sentir su presencia con la fuerza física y protagonizó una dura falta contra el atacante.

Todo ocurrió a los 29 minutos del encuentro, cuando Abdoulaye Doucouré buscó explotar la velocidad de Richarlison por la izquierda. El extremo de la selección de Brasil aceleró para controlar el balón y parecía tener éxito ante la tardía llegada de Cristian Romero, pero al final fue sorprendido.

El defensor se barrió con mucha agresividad y terminó pateando a la estrella del Everton en la pierna derecha, haciéndolo caer abruptamente sobre el césped. Stuart Attwell, árbitro del cotejo, se encontraba cerca y amonestó al argentino, pese a que este intentaba explicar que fue al balón con sus gestos.

La historia no pasó a mayores y Richarlison pudo seguir en el campo, aunque no sobresalió en tiempo restante y no pudo evitar la aparatosa caída de su equipo. En tanto, ‘Cuti’ Romero utilizó la acción con el brasileño para compartirla en Instagram y destacar la contundente victoria del Tottenham. En Argentina no dudaron en alabar a Cristian.

Cristian Romero destacó en Instagram la jugada con Richarlison.

¿Cómo van Tottenham y Everton en la Premier League?

Tottenham sigue cómodo en el séptimo lugar de la Premier League con el reciente triunfo, ahora con 45 puntos, a tres del Arsenal, que ocupa la anhelada cuarta casilla de acceso a la próxima Champions League. Por su parte, Everton está en el puesto 17, con 22 unidades, una por encima de la zona de descenso.