Más selecciones en Europa se siguen pronunciando y tomando postura tras la invasión a Ucrania. Esta vez fue el turno de la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés), que anunció que la selección inglesa de Gareth Southgate no jugará contra el combinado de Rusia en competiciones internacionales en solidaridad con Ucrania.

La selección de Inglaterra se une de este modo a otras federaciones, como Polonia, Suecia o República Checa, que ya han comunicado que no disputarán partidos contra Rusia por la invasión que esta ha realizado en Ucrania.

“En solidaridad con Ucrania y para condenar las atrocidades cometidas por Rusia, la FA puede confirmar que no jugaremos contra Rusia en ninguna competición internacional. Esto incluye cualquier posible partido a cualquier nivel”, dijo la FA en un comunicado.

Polonia y la República Checa son otras dos selecciones que ya han avisado a la FIFA que no se enfrentarán a Rusia en partidos de fútbol.

El anuncio de la FA se produjo en medio de la final de la Copa de la Liga que disputan Chelsea y Liverpool y en la cual se hizo un homenaje, en forma de minuto de aplausos, en solidaridad con Ucrania.

Francia pide a FIFA exclusión de Rusia

La Federación Francesa de Fútbol (FFF), cuyo equipo es el vigente campeón del mundo, “se inclina por una exclusión de Rusia del próximo Mundial” de Qatar 2022 tras el ataque militar del Kremlin, afirmó este domingo su presidente Noël Le Graët al diario Le Parisien.

Hasta el momento, la FIFA no ha tomado medidas y se limitó el jueves a mostrarse “preocupada” ante una situación “trágica e inquietante”, según Gianni Infantino.

“El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia del Mundial”, explicó Le Graët.





