La Selección de Argentina logró alzar la Copa del Mundo el pasado domingo 18 de diciembre en la final del Mundial Qatar 2022 frente a la Selección de Francia. ‘Dibu’ Martínez fue uno de los protagonistas de esta hazaña tras atajar un penal en la ronda definitoria. El arquero también se volvió noticia por sus peculiares celebraciones que han dado la vuelta al mundo. Unai Emery se refirió a este tipo de actos.

“Cuando tienes grandes emociones es difícil de controlar. Hablaré con él la semana que viene sobre algunas celebraciones. Yo respeto que está con su selección. Cuando esté con nosotros, bajo nuestra responsabilidad, podremos hablar con él”, aseguró el de Hondarribia. “Para mí como entrenador, ya estuvimos en el Arsenal y nos conocemos, estoy muy feliz de trabajar con él”, añadió.

Sobre la obtención de la Copa del Mundo, no dudó en felicitarlo por este nuevo logro en su carrera como profesional con la escuadra de su país. A su vez, espera su pronta reincorporación a los entrenamientos para volver a los entrenamientos de cara al reinicio de la Premier League.

“Estamos muy orgullosos de él. Cada aficionado del Aston Villa debe estar muy orgulloso. Volverá la semana que viene, ahora tiene que descansar después de muchas emociones y un trabajo duro”, explicó el entrenador sobre la vuelta del guardameta a los entrenamientos con el club.





Un jugador francés también lo criticó

Adil Rami, ex compañero de Kylian y también campeón con Francia en el Mundial Rusia 2018 publicó un mensaje en alusión al portero argentino. El jugador de Troyes defendió a su compatriota dejando en claro su posición contra este tipo de actos.

En una de sus historia de Instagram, publicó una foto de Emiliano Martínez abrazando a Marcos Acuña en pleno éxtasis de la celebración en el estadio de Lusail tras ganar el Mundial y escribió: “La mayor m... del mundo del fútbol. El hombre más odiado”.

Sin embargo, Adil Rami no sólo se mostró molesto por algunos gestos del arquero que no fueron tomados de buena manera, sino que no coincidió con que le hayan dado el guante de oro al argentino y expresó que Yassine Bounou, arquero de Marruecos, “es el verdadero Guante de Oro”.





