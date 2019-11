Liverpool y Manchester City se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 10 noviembre por fecha 12 de Premier League 2019 en partido que se llevará a cabo en el estadio Anfield Road de la localidad de Liverpool (Inglaterra). El partido está programado para las 11:30 de la mañana (hora peruana y 17:30 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y Movistar Partidazo para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Liverpool y Manchester City.

Liverpool vs. Manchester City: horarios y canales del partido

PAÍS HORA CANALES Perú 11:30 ESPN 2 Colombia 11:30 ESPN 2 México 10:30 ESPN 2 Argentina 13:30 ESPN 2 Uruguay 13:30 ESPN 2 España 17:30 Movistar Partidazo

Una victoria ante su público en Anfield daría no solo nueve puntos de ventaja al Liverpool sobre su principal rival, sino que pondría la segunda plaza de Manchester City en peligro, considerandos las victorias del Chelsea y Leicester a costa del Crystal Palace y Arsenal, respectivamente.

Hay que remontarse a la temporada 2002-2003 para encontrar una victoria del Manchester City en el campo de los 'Reds', y los hombres de Pep Guardiola, privados además de su guardameta brasileño Ederson, lesionado en Champions League el miércoles, no partirán como favoritos.

En la previa, el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, se refirió a Claudio Bravo, quien cubrirá el arco ante la ausencia del brasileño. "Ederson no puede jugar. No sé cuánto tiempo estará de baja, pero este domingo no puede jugar. Tenemos otro portero, Claudio Bravo. Y puede hacerlo. Tengo confianza en él", dijo.

Un triunfo del Manchester City lo colocaría a tres puntos de Liverpool, lo que podría considerablemente cambiar la dinámica de una temporada por el momento bastante monocorde.

"El Liverpool es uno de los equipos más fuertes del mundo; sabemos lo que significa estar en Anfield. Son noventa minutos, vamos a intentar seguir nuestro plan en este juego", admitió el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola.

"Tenemos que jugar nuestro mejor juego, todos en el estadio tienen que estar en la mejor forma", comentó por su parte, el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp.

Liverpool vs. Manchester City: probables alineaciones

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, Lovren, Henderson, Wijnaldum, Fabinho, Mane, Salah y Firmino.

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Stones, Angelino, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Mahrez, Aguero y Sterling.

Fuente: AFP

Liverpool vs. Manchester City: ¿dónde se ubica el estadio?