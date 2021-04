Manchester City vs. Chelsea se ven las caras (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS) por las semifinales de la FA Cup, este sábado 17 de abril desde las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de ESPN y DAZN 1 y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue este choque no apto para cardíacos, en donde dos semifinalistas de la Champions League se enfrentan en un duelo no apto para cardíacos.

Motivados por su clasificación a semifinales de la Champions League, Manchester City y Chelsea lucharán por el boleto a la final del torneo inglés. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Wembley.

Manchester City vs. Chelsea: horarios del partido

México - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

El escenario será el estadio londinense de Wembley, que el domingo acogerá la segunda semifinal, entre Leicester y Southampton, en un partido que será especialmente noticia por marcar el regreso de los espectadores a los recintos deportivos en su país.

Pero antes de eso, el partido estrella de las ‘semis’ de la FA Cup pone frente a frente a Manchester City y Chelsea, que afrontan una recta final de curso plagada de partidos, con hasta doce en seis semanas.

El Manchester City, líder destacado de la Premier League, aspira a cuatro títulos en la parte final de la temporada. Está, además, clasificado para la final en la Copa de la Liga, que se disputará a finales de este mes contra el Tottenham.

“Lo importante es estar peleando cada año para estar ahí. Estoy más que encantado de llegar a semifinales por los jugadores que no pudieron lograrlo en el pasado. Nos encantaría llegar a la final. Luego pensaremos en el Aston Villa y el PSG”, aseguró el técnico de Manchester City, Pep Guardiola, en rueda de prensa.

El Manchester City es favorito, pero el pasado fin de semana cayó en casa con el Leeds de Marcelo Bielsa y eso ha podido arrojar algunas dudas, sobre todo de cara a un partido ante un rival exigente como es el Chelsea.

Los ‘Blues’ son, además, finalistas de la pasada Copa.

Su camino en la Premier League es menos brillante y ocupan el quinto puesto. Están por lo tanto fuera de la ‘zona Champions’, a un punto del West Ham, sorprendente cuarto clasificado.

No clasificarse para la final del 15 de mayo en la Copa no sería un drama para el Chelsea, que tiene como máxima ilusión ahora las semifinales de la Champions, que disputará contra el Real Madrid.

Manchester City vs. Chelsea: probables alineaciones

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Foden, Bernardo Silva y Sterling

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Ziyech, Mount y Havertz.

