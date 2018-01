Watford vs. Leicester chocan este sábado en el King Power Stadium por la fecha 20 de la Premier League. El partido, en el que el peruano André Carrillo apunta a ser titular como ha venido pasando en las últimas jornadas, está programado para las 10 de la mañana (hora peruana) y será transmitido en vivo y en directo para toda América Latina a través de la señal de DirecTV. Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias en esta nota de Depor.com.



Los últimos resultados del Watford no han sido los mejores. Aunque todavía se mantiene expectante en la tabla de posiciones, el equipo de Marcos Silva no gana hace tres fechas. La última vez que lo hizo fue precisamente ante el Leicester el 26 de diciembre del año pasado. Ahora en casa de los 'Foxes', buscará volver a la senda del triunfo.



País Hora Canal Perú 10:00 DirecTV Colombia 10:00 DirecTV Ecuador 10:00 DirecTV Argentina 12:00 DirecTV Chile 12:00 - México 9:00 -

Una de sus armas en el King Power Stadium será precisamente la presencia de André Carrillo , jugador que se ha convertido en pieza clave para los 'Hornets' y para su entrenador. De hecho, Silva ha dejado en evidencia que se encuentra satisfecho con el nivel del peruano, aunque quiere siempre más de él.



"André Carrillo lo está disfrutando, sé que él puede rendir más y sé que él puede mejorar. Podemos desarrollar al jugador. Es importante par mí porque es un jugador que conozoco y un jugador que yo le dije al club que lo fiche", dijo el entrenador a Watfordobserver.



Muchas bajas



Lamentablemente Leicester y Watford tendrán algunas bajas por lesión para este partido de la Premier League. Del lado del equipo azul se encuentran Morgan y Simpson. Mientras que el club de los 'Hornets' no podrán contar con Brittos, Success, Chalobah, Hoban, Hughes, Kaboul y Kiko.



André Carrillo ha sido habitual titular en el Watford en los partidos de la Premier League. Hasta el momento, la 'Culebra' lleva jugados 21 encuentros, y en 14 de ellos fue titular. El peruano tomó más confianza luego de sus dos goles, frente al Swansea (Liga) y Bristol City (FA Cup).