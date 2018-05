Arsene Wenger dejó el banco del Arsenal luego de 22 largos años; sin embargo, se encargó de revelar algunos secretos de su carrera que sorprenden al mundo del fútbol. Primero fue el posible fichaje de Ronaldo y Messi y su fichaje al Real Madrid .

En declaraciones a BeIN Sports , el entrenador francés explicó que el club blanco estuvo interesado en contratarlo cuando recién empezaba un nuevo reto con los ' Gunners '.

"Cuando construimos el nuevo estadio, el banco me dijo que me quedara cinco años en el Arsenal . Solo había pasado un año y llegó la oferta del Real Madrid . Siempre estas tentado de ir al Madrid, pero era un momento muy delicado para el Arsenal. Me ofrecían la oportunidad de tener el control total del club", aseguró.

Wenger , de 68 años, que dirigió el pasado fin de semana su último partido como técnico de los 'Gunners', también reveló que ha recibido varias ofertas de diferentes clubes, pero que todavía no ha decido cuál aceptará.

"Es demasiado pronto para saber lo que haré después. Todavía no he vaciado mi despacho; estoy un poco en shock aún", comentó el galo. "Me doy de plazo para decidir mi futuro hasta el 14 de junio, un día antes del comienzo de la Copa del Mundo", añadió.