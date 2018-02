Weest Ham United vs. Brighton se enfrentan este sábado 3 de febrero por la jornada 26 de la Premier League. El partido se jugará en el Falmer Stadium desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV. Los 'Hammers' tienen una chance más de alejarse de los últimos lugares de la tabla para no comprometerse con el descenso a final de temporada.

Con 27 puntos, West Ham está en la duodécima posición, pero solo lo separan cuatro unidades de los lugares de descenso directo. Por eso, frente al Brighton, será un duelo que bien podría considerarse como clave para lo que reste la temporada.

West Ham vs. Brighton: horarios del partido País Hora México 9:00 a.m. Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. Venezuela 11:00 a.m. Bolivia 11:00 a.m. Paraguay 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Uruguay 12:00 p.m. Argentina 12:00 p.m. España 4:00 p.m.

"Cada victoria en este momento de la temporada, especialmente cuando estás jugando contra equipos cerca de ti, es importante. Iremos a tratar de ganar, pero necesitas traer los puntos. Eso es realmente importante", dijo el entrenador de West Ham, David Moyes, en la previa.

"Me gustaría mirar hacia arriba y desafíar a los equipos que están encima de nosotros, pero no podemos darnos el lujo de perder porque el descenso no está muy por debajo de nosotros", agregó el escocés, que contará con Chicharito Hernández en el ataque.



El Brighton, que viene de empatar a un gol ante el Southampton, está en el puesto 15 con 24 puntos. Las 'Gaviotas' no ganan desde hace seis partidos, y el tema del descenso es algo en el que también se pueden ver involucrados.

West Ham vs. Brighton: probables alineaciones

Brighton: Ryan, Schelotto, Dunk, Duffy, Suttner, Knockaert, Pröpper, Solly March, Gross y Murray.



West Ham : Adrián, Collins, Ogbonna, Rice, Zabaleta, Kouyaté, Noble, Joao Mario, Cresswell, Antonio y Chicharito Hernández.